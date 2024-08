Le Galaxy Z Fold6 n’aime pas être démonté et prend feu en représailles

©JerryRigEverything via Youtube

L’événement Galaxy Unpacked du 10 juillet 2024 a été l’occasion pour Samsung de présenter ses nouveaux modèles de smartphones pliables. Malheureusement, ces nouveaux modèles, les Z Fold6 et Z Flip6, ne semblent pas révolutionnaires.

Les performances mises à part, la durabilité des smartphones de Samsung est remise en doute. Le Galaxy Z Fold6 en particulier vient d’être l’objet de différents tests devant s’assurer de sa résistance.

Évidemment, malgré quelques améliorations ici et là, le modèle inédit de Samsung n’échappe pas aux défauts inhérents des appareils de ce genre (pliables). Pire encore, des éléments vitaux comme la charnière semblent moins évolués par rapport à la génération précédente.

Le Galaxy Z Fold6 fait moins bien que le Fold5

©JerryRigEverything via Youtube

Les tests réalisés par le vidéaste JerryRigEverything sont tout de même à prendre avec précaution. Ils ne représentent pas un usage normal du smartphone. L’ensemble des dommages causés au téléphone lors de son démontage ne devrait pas être rencontré par un utilisateur lambda (pour la plupart).

Pour commencer, l’écran est encore une fois très fragile. Composé de plusieurs couches, celles en plastique se rayent très facilement, une pression trop forte de l’ongle étant capable de les endommager. Compte tenu du matériau utilisé, le feu (ou la chaleur excessive) est également un problème en faisant fondre l’écran et détériorant l’affichage de manière irréversible.

Le téléphone serait, en revanche, assez résistant aux pliures. Une fois fermé, l’écran ne bouge pas et quand le smartphone est ouvert, une pression excessive serait nécessaire pour endommager l’appareil.

La poussière et la terre, les ennemis mortels des smartphones pliables, sont encore et toujours un problème. Une quantité trop importante de ces éléments peut se glisser dans les interstices de l’appareil et provoquer des frictions mais aussi des bruits désagréables. Sur ce point, le Z Fold6 semble d’ailleurs moins résistant que la génération précédente en laissant entrer les matériaux indésirables plus facilement.

Des réparations exigeantes et coûteuses ?

Enfin, gros point noir non négligeable, la réparation potentielle de la machine pourrait être assez compliquée (et coûteuse). Le démontage du téléphone semble exigeant, par exemple, la destruction de la dalle interne serait inévitable afin d’accéder à la batterie ainsi qu’aux éléments cachés.

Qui plus est, la minutie serait de rigueur. Durant les tests (la séance de torture), le Z Fold6 a pris feu. Ici, rien à voir avec la batterie, ce serait un ruban d’alimentation de l’écran qui serait responsable. Si ce problème pourrait être unique ou extrêmement rare, feu et appareil à 2000 euros (minimum) ne font pas bon ménage.

Le processus de réparation du smartphone de Samsung pourrait donc être difficile. L’indice de réparabilité du smartphone n’est pas mauvais avec un 7,8 sur 10. Cependant, en regardant en détail, le critère de démontage n’obtient même pas la moyenne (6,8/20). L’ensemble des smartphones du constructeur est garanti deux ans en cas de produit défectueux seulement.