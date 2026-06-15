L’iPhone pliable d’Apple serait en retard, mais c’est pour une bonne raison

Le lancement commercial de l’iPhone Ultra, premier smartphone pliable d’Apple, ne devrait pas intervenir avant le début de l’année 2027, selon plusieurs fournisseurs taïwanais du groupe. Un calendrier décalé qui, au-delà des obstacles techniques, pourrait bien servir les intérêts d’Apple face à Samsung.

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Le lancement de l’iPhone Ultra, le futur smartphone pliable d’Apple, pourrait ne pas avoir lieu avant le premier trimestre 2027. C’est ce que laissent entendre plusieurs signaux en provenance de fournisseurs taïwanais du géant américain, relayés par le journal économique chinois UDN, dont le bilan en matière d’informations sur la chaîne d’approvisionnement d’Apple est généralement fiable.

Des fournisseurs mobilisés bien au-delà des fêtes de fin d’année

Habituellement, l’activité des sous-traitants d’Apple culmine en fin d’année, au moment des lancements automnaux. Mais cette fois, des acteurs clés comme le fondeur TSMC, l’assembleur Foxconn ou encore le fabricant de lentilles optiques Largan Precision indiquent que leurs carnets de commandes resteront chargés bien après cette période, jusque dans les premiers mois de 2027.

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Le PDG de Largan Precision, Lin En-ping, a lui-même évoqué le sujet lors d’une assemblée d’actionnaires, sans citer Apple nommément. Il a mentionné qu’un client important prévoyait de lancer certains produits au troisième trimestre, tout en repoussant un autre au début de l’année suivante. Dans le secteur, le sous-entendu a été compris immédiatement. Le fournisseur de roulements Shin Zu Shing a également indiqué qu’Apple n’avait pas encore arrêté définitivement son calendrier de commercialisation.

Une présentation en septembre, des ventes plus tard

Selon ces informations, l’iPhone Ultra serait tout de même présenté en septembre 2026, vraisemblablement en même temps que les iPhone 18 Pro. Mais contrairement à ces derniers, il ne serait pas mis en vente dans la foulée. Sa commercialisation interviendrait quelques mois plus tard, au début de l’année 2027.

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Ce n’est pas la première fois que ce modèle rencontre des obstacles. Apple aurait dû faire face successivement à des négociations tarifaires complexes, des difficultés d’ingénierie, des questions liées au matériau utilisé pour la charnière, ainsi qu’à des problèmes de technologie de montage en surface. Un nouveau problème, dont la nature n’a pas été précisée, serait venu s’ajouter à la liste.

Un positionnement commercial qui n’est pas sans logique

Ce report, s’il se confirme, présente néanmoins certains avantages pour Apple sur le plan commercial. Un lancement début 2027 placerait l’iPhone Ultra en concurrence directe avec la gamme Samsung Galaxy S27, dont le modèle Ultra cible un segment de clientèle comparable. Sur le marché chinois, la période coïnciderait également avec les achats liés au Nouvel An lunaire, traditionnellement porteurs pour l’électronique grand public.

Par ailleurs, espacer la sortie de l’iPhone Ultra de celle des iPhone 18 Pro permettrait d’éviter que les deux produits ne se cannibalisent mutuellement sur une période trop courte. Il s’agirait donc moins d’un contretemps subi que d’un ajustement stratégique, même si les deux explications ne sont pas nécessairement exclusives l’une de l’autre. Pour l’heure, Apple n’a fait aucune déclaration officielle sur le sujet.