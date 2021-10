Scythe dévoile son Mugen 5 S, un Mugen 5 plus silencieux

Avoir avoir lancé une Black Edition de son Mugen 5 au printemps dernier, Scythe présente une nouvelle mouture de son ventirad, le Mugen 5 S (SCMG-5100W). Cette version se montre à la fois plus performante et plus silencieuse que le Mugen 5 Rev.B selon la marque.

Concrètement, le Mugen 5 S embarque un nouveau ventilateur 120 mm, un Wonder Snail 120, et bénéficie d’un nouveau système de montage (H.P.M.S.III-S) qui augmente la pression de contact. En ce qui concerne ses dimensions, ce Mugen 5 S n’est guère différent du Mugen 5 classique : il mesure 136 x 109,5 x 154,5 mm avec son ventilateur, contre 136 x 110,5 x 154,5 mm pour l’ancien modèle. Il prend un peu de poids avec 920 grammes sur la balance au lieu de 890 grammes. La conception ne change pas : on retrouve un ventirad de type tour hérissé d’ailettes en aluminium et traversé par 6 caloducs de 6 mm de diamètre. Les patins anti-vibrations sont toujours là.

Scythe Shuriken 2 SCSK-2000 : un dissipateur CPU top-flow de seulement 58 mm de haut

Ventilateur Wonder Snail 120 PWM

Le ventilateur Kaze Flex 120 PWM cède sa place à un Wonder Snail 120 PWM. Ce dernier a une vitesse de rotation comprise en 350 tr/min et 1800 tr/min ; c’est 300 tr/min et 1500 tr/min pour le Kaze Flex. Comme annoncé, la turbine du Mugen 5 S est plus silencieuse. Son volume sonore est compris entre 4 dB(A) et 22,9 dB(A) contre 29,75 dB(A) pour le Mugen 5. Le ventilateur Wonder Snail affiche un débit d’air compris entre 8,01 et 51,68 CFM, une pression statique allant de 0,69 à 17,06 Pa.

Au sujet des sockets pris en charge, on retrouve les Intel LGA 2066 Square ILM / 2011(V3) Square ILM / 1200 / 115X ; les AMD AM4 / AM3(+) / AM2(+) / FM2(+) / FM1. Attention, pour les processeurs Intel Alder Lake-S en socket LGA1700, il faut un kit de montage supplémentaire, non fourni.

Le prix en France n’est pas précisé, mais il est de 54,99 dollars outre-Atlantique.