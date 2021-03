Scythe expose son ventirad Mugen 5 Black Edition

En 2007, Scythe lançait son ventirad Mugen. Quatorze ans plus tard, voici venu le temps du Mugen 5 Black Edition. Celui-ci est un Mugen 5 Rev.B, mais tout noir, de ses ailettes en aluminium à ses patins anti-vibrations en passant par ses 6 caloducs de 6 mm de diamètre.

L’engin mesure 136 x 110,5 x 154,5 mm et pèse 890 grammes. Son unique ventilateur est un modèle PWM Kaze Flex de 120 mm. Il peut mouliner à une vitesse de rotation comprise entre 300 et 1 500 tr/min. La turbine pousse entre 16,6 et 66,47 CFM pour une pression statique allant de 0,75 à 16,38 Pa (0,0762 à 1,67 mmH2O). Quant au bruit, la plage s’étend de 4 à 29,75 dBA.

Sockets Intel et AMD

En matière de compatibilité, on retrouve les sockets Intel LGA 2066 / 2011 (V3) / 1200 / 115X et AMD: AM4 / AM3(+) / AM2(+) / FM2(+) / FM1.

Le tarif de ce Mugen 5 Black Edition en France n’est pas encore connu ; il se négocie 60 dollars outre-Atlantique.