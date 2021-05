Seagate détaille son Mach.2 Exos 2X14, le disque dur le plus rapide au monde

Seagate a donné tous les détails de son HDD Mach.2 Exos 2X14 de 14 To. Celui-ci s’impose comme le disque dur le plus rapide du marché, puisqu’il attend une vitesse de lecture et d’écriture séquentielle de 524 Mo/s, une vitesse proche de celle atteinte par certains SSD SATA d’entrée de gamme. En revanche, sans surprise, les vitesses de lecture et écriture aléatoires restent celles d’un disque à deux actionneurs et ne lui permettent pas de tenir la comparaison avec les SSD : 304 et 448 IOPS respectivement. La latence moyenne est de 4,16 ms.

Pour concevoir ce HDD, Seagate a enfermé deux disques durs de 7 To moulinant à 7200 tr/min dans un châssis standard de 3,5 pouces rempli d’hélium. Chacun des disques bénéficie d’un cache de 256 Mo. Ce HDD Mach.2 Exos 2X14 utilise une interface SAS 12 Gb/s. Il consomme 7,2 W au repos et jusqu’à 13,5 W lorsqu’il est pleinement sollicité ; d’ordinaire, la valeur maximale est de 12 W pour un HDD de 3,5 pouces. Si cet écart peut sembler dérisoire, vous l’imaginez, dans des centres de données regroupant des dizaines de milliers de disques durs, il revêt d’autres proportions. La fonction PowerBalance permet toutefois de réduire la consommation d’énergie au prix d’une baisse de 50 % des vitesses de lecture/écriture séquentielles et de 5 à 10 % des vitesses de lecture/écriture aléatoires.

Les SSD sont plus fiables que les HDD selon les statistiques de Backblaze

Vers des capacités supérieures à 30 To

Seagate teste ses disques durs à double actionneur, surnommés Mach.2, depuis 2017. La firme a commencé les expéditions en masse auprès de quelques clients en 2019.

Jeff Fochtman, vice-président senior chargé des affaires et du marketing chez Seagate Technology, précise : « Nous avons commencé à expédier des [disques durs Mach.2] en volume en 2019 et nous sommes en train d’élargir notre clientèle. Plus d’une douzaine de clients importants ont actuellement des programmes en cours pour des HDD à double actionneur. […] Bien que Mach.2 soit déjà très au point et utilisé, il s’agit toujours d’une technologie en phase de développement. Lorsque nous atteindrons des capacités supérieures à 30 To, ces HDD deviendront des solutions standards dans de nombreux centres de données. »

Enfin, si Seagate devance ses concurrents pour la commercialisation des disques durs à double actionneur, Toshiba et Western Digital planchent aussi sur de tels disques.

Source : Tom’s Hardware US