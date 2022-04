Seagate et Phison officialisent un partenariat à long terme pour les SSD destinés aux entreprises

Seagate et Phison Electronics Corp annoncent élargir leur partenariat aux « SSD NVMe haute densité ultraperformants de toute dernière génération » ; autrement dit, aux SSD destinés aux entreprises. Le communiqué de presse de Seagate précise que les deux firmes collaborent sur le cœur de gamme des SSD SATA depuis 2017 ; que ce partenariat s’est ensuite étendu aux SSD NVMe PCIe 4.0 x4 pour les PC grand public avec la gamme FireCuda ainsi qu’aux premiers SSD NVMe spécialisés pour les NAS.

Pour les années à venir, Seagate et Phison « travailleront main dans la main pour étoffer l’offre de produits SSD dédiés aux entreprises en se focalisant sur les performances d’exception, la réduction des coûts et l’efficacité. Ces nouveaux SSD donneront les moyens aux entreprises de réduire leur coût total de possession grâce à une densité de stockage accrue, une consommation d’énergie réduite et de meilleures performances ». Malheureusement, Seagate ne dévoile aucun produit l’instant. La société promet toutefois que « de plus amples détails sur les produits issus de ce partenariat serons communiqués à l’été 2022 ».

Contrôleur Phison E26 : jusqu’à 12 Go/s

Déclarations

« Nous allions l’expertise de plus de 40 ans de Seagate dans le domaine du stockage de référence en entreprise et l’agilité de Phison dans le développement de SSD extrêmement personnalisés, pour répondre aux besoins en perpétuelle évolution du marché du stockage en entreprise », indique Jeff Fochtman, Vice-Président Directeur du Marketing et des Affaires chez Seagate.

« Pour formaliser ce partenariat, nous avons inauguré en 2020 un centre de développement à Broomfield, dans le Colorado. Ensemble, nous proposerons des solutions adaptées à un vaste éventail d’applications, notamment l’intelligence artificielle, le stockage dans le cloud et l’edge computing 5G », précise Sebastien Jean, Directeur Technique de Phison Electronics.

