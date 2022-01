Seagate propose désormais des disques durs SMR de 22 To

Fin décembre, Seagate a étoffé son catalogue de disques durs destinés aux entreprises avec des modèles d’une capacité de 20 To. L’entreprise a désormais commencé à expédier des disques SMR (shingled magnetic recording ou « enregistrement magnétique en bardeaux » en français) d’une capacité de 22 To, la plus grande disponible sur le marché actuellement.

Seeking Alpha rapporte les propos de Dave Mosley, président directeur général de Seagate, tenus lors de la présentation des résultats financiers du trimestre : « Notre stratégie offre une flexibilité de fabrication et améliore notre efficacité globale en termes de coûts sur l’ensemble de notre gamme, qui comprend actuellement des capacités de 16 à 20 To pour les produits CMR, et jusqu’à 22 To en grâce aux fonctionnalités SMR pour certains clients ».

Seagate présente le premier HDD NVMe

Quid des disques HAMR ?

Seagate n’a pas détaillé les spécifications des disques 22 To. Notre confrère de Tom’s Hardware suppose que ce sont principalement des évolutions des Exo X20 lancés le mois dernier. Ces derniers utilisent des plateaux PMR (perpendicular magnetic recording) de 2,2 To déjà utilisés pour les disques durs de 16 To/18 To mais profitent de la technologie TDMR (two-dimensional magnetic recording) pour accroître la densité. Le SMR permet d’augmenter la capacité d’environ 10 %. Les disques durs de 22 To afficheraient une densité d’environ 1248 Gb pour pouces au carré.

En raison de leur principe de fonctionnement, rappelons que les disques durs SMR sont assez lents lors de l’écrasement des données. En conséquence, s’ils offrent une capacité de stockage plus élevée que les disques CMR et qu’ils consomment moins, ils conviennent principalement à des tâches d’archivage plutôt qu’à des processus d’écriture constants. Pour ceux qui souhaitent des explications plus complètes, Reichelt propose un article sur le sujet.

Enfin, si vous vous demandez où en sont les disques HAMR (Heat Assisted Magnetic Recording / enregistrement magnétique assisté thermiquement) de Seagate, ils restent pour l’instant réservés à quelques clients sélectionnés de la firme. En outre, alors qu’il était question de disques HAMR avec une capacité de 100 To en 2025 il y a quelques années, Seagate table désormais sur des disques de 50 To en 2026 ; les modèles 100 To sont plutôt prévus vers 2030.

Sources : Tom’s Hardware US, Seeking Alpha