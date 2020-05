Serious Sam 4 se montre à travers plusieurs vidéos et captures d’écran

Inaugurée en 2001, la série Serious Sam est une franchise appréciée par bon nombre de joueurs. Ses trois épisodes font à juste titre partie de notre classement des 50 meilleurs FPS de tous les temps. Le dernier opus sur PC remonte à 2011, avec Serious Sam 3 : BFE. Ce dernier a atterri sur Xbox 360 en 2012 et sur PlayStation 3 en 2014. Il était donc grand temps de sortir une suite : Serious Sam 4. Celle-ci arrivera sur Steam et Google Stadia en août prochain. Pour les joueurs console en revanche, il faudra patienter quelques mois supplémentaires. En effet, en raison d’un accord avec Google, le soft ne débarquera sur les Xbox One et PlayStation 4 qu’en 2021.

Devolver Digital a publié plusieurs bandes annonces ainsi que des captures d’écran. Vous le constatez, ce Serious Sam 4, développé par Croteam, reste un FPS nerveux. Il s’agit toujours d’affronter des ennemis aussi monstrueux que nombreux. À l’évidence, le panel d’armes mis à disposition semble à la hauteur de la tâche. Pour ceux qui ne voudraient pas en découdre seul, Serious Sam 4 proposera de la coopération en ligne jusqu’à quatre joueurs. Divers véhicules tels que des moissonneuses-batteuses ou des motos sont également au programme.

Doom Eternal terminé en à peine plus de 30 minutes !

Des remises sur les autres jeux de la franchise

La description du soft sur Steam stipule : « L’humanité est assiégée par la horde de Mental qui se propage dans le monde entier et ravage les restants de notre civilisation brisée de sa pleine puissance. La dernière forme de résistance à l’invasion est la Force de Défense Terrestre menée par Sam « Serious » Stone et son escouade lourdement armée de commandos marginalisés. Croteam signe le retour de Serious Sam avec ce préquel de choc intensifiant le chaos à un niveau sans précédent. La formule classique de la série Serious Sam a été repensée et fournit au joueur un arsenal imparable afin de combattre un nombre d’ennemis inimaginable, où le mouvement continu et l’esquive seront indispensables pour se sortir de situations impossibles ».

De plus, il est aussi question d’un « Système Legion ». Ce dernier promet « des combats parmi plus impressionnants de la série avec […] des champs de bataille grouillant de milliers d’ennemis ».

Enfin, si vous souhaitez acquérir les opus précédents pour patienter jusqu’en août, Steam propose des remises allant jusqu’à 90 % sur les jeux de la franchise Serious Sam. Pour Serious Sam 4, la plateforme a ouvert les précommandes. Le tarif est de 34 euros.