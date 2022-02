Sharkoon lance le boîtier V1000 RGB

Sharkoon Technologies présente sa dernière création en matière de boîtiers PC, le V1000 RGB. Ce modèle a des dimensions de 45 x 20 x 40,2 cm et pèse 5,58 kg. Il est fait pour accueillir des cartes mères au format Mini-ITX ou Micro-ATX. L’entreprise propose la vidéo promotionnelle ci-dessous.

Ce boîtier possède une façade ajourée et un panneau latéral en verre trempé. Il est livré avec trois ventilateurs RGB de 120 mm préinstallés : deux en façade, un à l’arrière. Sharkoon ne précise par leur référence mais ils ressemblent beaucoup aux Shark Blades PWM lancés en octobre dernier. Ceux qui le souhaitent peuvent également installer trois turbines de 120 mm ou deux de 140 mm dans la partie supérieure du châssis.

Jusqu’à 400 mm pour la carte graphique

Le V1000 RGB accepte une carte graphique mesurant jusqu’à 40 cm de long ; un ventirad de 15,8 cm de haut ; une alimentation de 24 cm de long. Il propose deux baies de 3,5 pouces et six baies de 2, 5 pouces. Notez la présence d’une baie de 5,25 pouces, une caractéristique qui se fait de plus en plus rare sur les boîtiers grand public.

Concernant la partie RGB, il y a 14 modes d’affichage prédéfinis. On retrouve une compatibilité avec les solutions des principaux fabricants de cartes mères : MSI Mystic Light Sync, ASUS Aura Sync, Gigabyte RGB Fusion Ready, ASRock Polychrome Sync.

La connectique en façade se limite aux port audio et à une paire de ports USB 3.0.

Précisons également que le châssis dispose d’un compartiment inférieur où prend place l’alimentation mais aussi la cage pour HDD.

Ce boîtier Sharkoon V1000 RGB est disponible dès à présent à un prix de vente suggéré par le fabricant de 79,90 euros.

