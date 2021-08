Sharkoon lance son énorme boîtier Elite Shark CA700

Sharkoon lance le CA700, un nouveau boîtier de la série Elite Shark, et le premier de type open frame. Il mesure 63,2 x 25,0 x 67,0 cm et peut accueillir une carte mère au format Mini-ITX, Micro-ATX ou ATX.



Ce CA700 Elite Shark offre un bel espace pour la carte graphique puisqu’il tolère un modèle de 47,5 cm de long. Sharkoon communique une hauteur maximale du refroidisseur CPU de 16,5 cm est une longueur maximale de 19,5 cm pour l’alimentation. Le châssis possède 7 slots d’expansion et offre deux emplacements 3,5 pouces ainsi que six emplacements 2,5 pouces.

Guide d’achat : quel boîtier choisir pour son PC ?

Jusqu’à 8 ventilateurs, 5 préinstallés

Vous l’imaginez, le boîtier propose de belles options de refroidissement. Son panneau frontal peut recevoir deux ventilateurs de 120 mm ; Sharkoon a préinstallé une paire de turbines PWM LED ARGB. Le panneau latéral est quant à lui susceptible de recevoir trois ventilateurs de 120 mm. Enfin, le panneau supérieur peut loger trois ventilateurs de 120 mm ; là encore, l’entreprise livre son boîtier avec trois modèles PWM LED ARGB de 120 mm préinstallés. Bien sûr, pour les amateurs de watercooling, les ventilateurs peuvent céder leur place à des radiateurs.

Concernant l’agencement du châssis, Sharkoon explique : « Le boîtier n’est pas seulement un tape-à-l’œil en soi, mais offre également la possibilité d’être incliné et verrouillé dans quatre positions.

Sur le côté droit du boîtier, les câbles peuvent être facilement et intelligemment arrangés, puis dissimulés derrière le panneau latéral. Le panneau latéral en verre, sur le côté gauche, peut être installé ou retiré facilement grâce à un support de montage qui soutient le panneau par le dessous. Des pads de protection en PTFE permettent d’ouvrir le panneau frontal en douceur sans laisser de rayures sur la peinture. Pour permettre l’accès aux ventilateurs RVB, le panneau frontal et le panneau supérieur peuvent être ouverts. Ceux-ci peuvent également être mis en place à l’aide de la clé hexagonale incluse. De cette façon, les panneaux n’ont pas besoin d’être maintenus en place en permanence et les deux mains sont libres pour travailler sur le boîtier et les ventilateurs ».

Ce boîtier Elite Shark CA700 est disponible dès à présent au prix de vente recommandé de 399 euros.