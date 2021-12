SiFive dévoile son nouveau cœur de processeur RISC-V, le P650

La société SiFive a présenté le SiFive Performance P650, qu’elle qualifie d’IP de « processeur RISC-V sous licence commerciale la plus performante du marché ». L’entreprise prétend que le P650 offre une amélioration des performances « de plus de 50 % par rapport au SiFive Performance P550, tout en conservant un avantage significatif en termes de performances/mm² par rapport à l’Arm Cortex-A77 ».

Le P650 autorise jusqu’à 16 cœurs par SoC et 16 Mo de cache L3. Il utilise une conception 64 bits et prend en charge la virtualisation. Pour le moment, nous ne connaissons pas les fréquences ; SiFive en dévoilera davantage à l’occasion du RISC-V Summit qui se déroulera dans quelques jours, du 6 au 8 décembre. Sachez qu’un processeur P550 à 4 cœurs, cadencé à 2,4 GHz et gravé en 7 nm, surpasse un processeur Arm Cortex-A75 dans SPECint2066 d’environ 30 % selon les données communiquées par SiFive.

« Pas de limites pour le RISC-V »

Nos confrères de Tom’s Hardware US rapportent les propos de Rohit Kumar, vice-président senior de l’ingénierie chez SiFive : « Avec le nouveau processeur SiFive Performance P650, l’équipe d’ingénieurs de SiFive a rapidement et avec succès apporté une augmentation significative des performances pour la famille de processeurs SiFive. La rapidité d’exécution et l’expertise de SiFive sont mises en évidence alors que nous construisons des produits de classe mondiale et servons des marchés à haute performance. Chez SiFive, nous sommes déterminés à repousser les limites de la performance et à démontrer que le RISC-V n’a pas de limites, et le SiFive Performance P650 est la prochaine étape d’une feuille de route de développement de produits de grande envergure. »

Concernant la mise sur le marché, certains clients auront accès au P650 à partir du premier trimestre 2022 en vue d’une disponibilité générale dans le courant de l’année.