Première mondiale : une carte Radeon RX 6700 XT associée à un SoC RISC-V

Quelques ajustements du noyau Linux et le tour est joué.

À l’automne dernier, SiFive a lancé une carte mère de développement HiFive Unmatched RISC-V pour Linux. Celle-ci embarque un SoC SiFive Freedom U740, 16 Go de mémoire DDR4 et 32 Mo de mémoire flash. Un informaticien nommé René Rebe a réussi à lui greffer une carte graphique Radeon RX 6700 XT.

Le site hackster.io rapporte des propos de René Rebe stipulant qu’il ne lui a fallu « que 10 heures pour déboguer et modifier le noyau Linux afin de prendre en charge les exigences supplémentaires d’AMDGPU pour RISCV64 et ainsi utiliser la nouvelle carte graphique RX 6700 XT Navy Flounder avec un encodage vidéo accéléré par le matériel VAAPI sur la carte HiFive SiFive Unmatched ». Ce bricolage permet à la carte d’afficher l’interface graphique de Linux et de gérer l’accélération matérielle 3D. Comme l’indique le titre de la vidéo ci-dessus, René Rebe estime que sa réussite est une première mondiale.

HiFive Unmatched

La carte HiFive Unmatched a des dimensions d’une carte mère mini-ITX classique (170 mm x 170 mm). Elle possède deux slots M.2, l’un en PCIe Gen 3 x4 , l’autre en PCIe Gen 3 x1. Un emplacement PICe Gen 3 x16 est également présent, bien que 8 lignes seulement soient utilisables. À ces éléments s’ajoutent un port GbE, un slot pour une carte micro-SD et 4 ports USB 3.2 Gen 1 Type-A dont un sert à alimenter la carte.

Comme le précise Tom’s Hardware US, la plupart des SoC RISC-V ne prennent pas en charge Linux, puisque ce sont essentiellement des micro-contrôleurs incapables d’exécuter des systèmes d’exploitation d’un tel niveau. Il y a toutefois quelques exceptions, comme le processeur Freedom U740, le plus puissant de SiFive. En revanche, il ne faut pas s’attendre à des performances de très haute volée.

