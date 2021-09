Silicon Lottery fermera boutique le 31 octobre

Trois raisons mises en avant : une marge d’overclocking plus faible que par le passé, la généralisation de TIM soudée et la pénurie.

L’entreprise Silicon Lottery, qui vendait des processeurs sélectionnés pour leurs excellentes capacités d’overclocking et proposait un service de décapsulage, annonce qu’elle cessera ses activités fin octobre après sept années d’existence. Les clients pourront néanmoins envoyer leur puce pour décapsulage jusqu’au 30 novembre.

Dans son communiqué, la firme évoque plusieurs raisons ayant conduit à cette décision. La principale est la généralisation de l’overclocking et donc une réduction de la marge pour les processeurs actuels. Une autre justification est le recours de plus en plus fréquent à la soudure thermique par Intel.

Un au revoir ou un adieu ?

Pour le premier point mentionné dans le paragraphe ci-dessus, la société explique : « La marge d’overclocking a diminué ces dernières années, les fabricants proposant des fréquences plus élevées pour les puces stocks, de meilleurs algorithmes de boosting et des bins plus serrés entre les modèles, ce qui réduit la variation de la fréquence d’overclock (le 11900K est essentiellement un 11700K binné, donc avec le 11900K nous binons ce qui a déjà été assez fortement binné) ».

En outre, l’emploi de plus en fréquent d’une TIM (Thermal Interface Material) soudée par Intel rend l’opération de décapsulage à la fois plus risquée et moins pertinente que par le passé. « Intel est également passé d’un TIM en polymère à un TIM à souder à partir de la 9ème génération de CPU, ce qui a réduit les avantages thermiques obtenus grâce au décapsulage ».

Enfin, Silicon Lottery évoque la pénurie qui a engendré des « problèmes d’approvisionnement ».

Le communiqué se termine malgré tout sur une note d’espoir : « Bien que nous soyons fermés dans un avenir proche, ce n’est pas nécessairement un adieu définitif. Si les choses changent sur le marché, en particulier si la marge de manœuvre et la variation de l’overclocking augmentent pour une raison quelconque, il est possible que nous reprenions les affaires ».

Source : Sillicon Lottery