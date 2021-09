SilverStone SETA Q1, un boîtier doté de mousse insonorisante

SilverStone présente son nouveau boîtier SETA Q1. La société précise avoir mis l’accent sur l’insonorisation de ce boîtier moyen tour plutôt haut de gamme. En pratique, cela se matérialise par l’intégration d’une couche de mousse insonorisante dans les deux panneaux latéraux, la façade, le top et la plaque inférieure du boîtier. En outre, la façade possède une sorte de « piège à bruit » ; ce dédale est illustré ci-dessous.

Silverstone mentionne une « conception distinctive du panneau avant, avec une technique d’insonorisation en labyrinthe sonore, permettant d’obtenir un équilibre entre un excellent flux d’air et un faible niveau de bruit acoustique » ; une « réduction significative du bruit grâce au matériau d’insonorisation intégré, réparti sur les panneaux avant et latéraux, le filtre à poussière supérieur et la partie inférieure du châssis ».

Compatible avec une carte graphique de 39,4 cm de long

Ce boîtier a des dimensions de 232 x 493,5 x 490,7 mm (56,18 litres) et pèse 11,64 kg. Il peut héberger une carte mère SSI-EEB, SSI-CEB, E-ATX, ATX, Micro-ATX ou Mini-ITX. Il propose quatre emplacements 2,5 pouces et deux 3,5 pouces. Pour le refroidissement, il autorise trois ventilateurs de 120 mm ou 140 mm en façade ; un de 120 mm ou 140 mm à l’arrière ; trois de 120 mm ou deux de 140 mm dans la partie supérieure. Pour la compatibilité radiateur, il est possible d’installer un modèle 360 mm en façade ou au-dessus. SliverStone livre son boîtier avec trois turbines de 140 mm préinstallées.

Le SETA Q1 n’est pas très restrictif en matière de carte graphique, puisqu’il accueille des modèles jusqu’à 394 mm de long ; idem pour les alimentations, avec 250 mm de large. Côté ventirad, c’est 182 mm de haut maximum.

Ce modèle est attendu à partir d’octobre en Asie et novembre ou décembre en Europe et aux États-Unis. Outre-Atlantique, il se négociera 220 dollars environ.