Soldes PS5 : à quoi s’attendre pour les promotions sur les jeux et consoles PlayStation ?

Entre la sortie de la version Slim, les promotions exceptionnelles de la fin d’année 2023 et les nombreuses sorties récentes, la PlayStation 5 est plus populaire que jamais. De très beaux packs ont été proposés par les revendeurs au cours du Black Friday et du Cyber Monday, contenant notamment les jeux Call of Duty : Modern Warfare III ou Marvel’s Spider-Man 2. Il faut espérer que les soldes d’hiver 2024 nous offriront des promotions similaires, si ce n’est encore meilleur.

Les soldes commencent officiellement demain, mais vous pouvez d’ores et déjà vous préparer pour être sûr de ne pas passer à côté de la bonne affaire. D’autant plus que les stocks risquent d’être limités. Repérage des prix et des enseignes participantes, découvrez nos meilleurs conseils pour vous procurer la PS5 à prix réduit.

💶 Quel budget prévoir pour une PS5 ?

Combien coûte la PlayStation 5

PlayStation 5 Édition Standard Amazon 549€

Cdiscount 549€

Carrefour 549€

Fnac 549.99€

Darty 549.99€ PlayStation 5 Digital Edition Amazon 449€

Cdiscount 449€

Carrefour 449€

Fnac 449.99€

Combien coûte la PlayStation 5 Slim

PlayStation 5 Slim - Édition Standard Amazon 549€

Cdiscount 549€

Carrefour 549€

Fnac 549.99€

Darty 549.99€ PlayStation 5 Slim Édition Digitale Amazon 449€

Cdiscount 449€

Carrefour 449€

Fnac 449.99€

Pour vous préparer aux mieux aux éventuelles promotions, l’idéal est de faire un bon repérage des prix. Voici combien coûtent les différentes éditions de la PS5 actuellement, notez ces tarifs afin d’être en mesure de les comparer dès demain et pendant toute la durée des soldes. Cela vous permettra d’être sûrs de faire de bonnes affaires, et d’éviter les revendeurs qui gonflent artificiellement les prix de bases pendant les périodes de promotion.

🤔 Soldes PS5 : à quelles offres s’attendre ?

Personne ne peut prévoir quelles formes prendront les soldes PS5 en ce début d’année 2024. Cependant, on peut espérer qu’elles soient aussi intéressantes que les promotions auxquelles nous avons eu droit pendant le Black Friday et le Cyber Monday.

Si les différents revendeurs ont encore des stocks à écouler, l’édition Standard pourrait passer à nouveau sous la barre des 449 euros, voire même moins. La version Digitale devrait elle aussi connaître de jolies réductions. Cela semble tout à fait possible en sachant que la PS5 Slim vient de sortir, et qu’elle devrait petit à petit prendre le pas sur la version classique. En parlant de l’édition Slim, il y a peu de chances qu’elle connaisse des réductions importantes du fait de sa sortie récente. Mais on peut s’attendre à tout.

Les consoles ne sont pas les seuls produits Sony qui seront en promotion pendant les soldes d’hiver. Si vous êtes à la recherche d’une nouvelle manette DualSense, il y a fort à parier qu’elles seront en réduction chez certains revendeurs. Enfin, vous devriez aussi pouvoir faire des économies sur certains jeux, notamment certains des AAA sortis en 2023 : Hogwart’s Legacy, God of War : Ragnarok ou encore Baldur’s Gate III.

👀 Nos astuces pour trouver les meilleures offres PlayStation 5

Pour dénicher les meilleures réductions sur la PS5, voici quelques astuces :

Notez les prix dès aujourd’hui pour pouvoir les comparer avec les promotions dès demain et pendant toute la durée des soldes

dès aujourd’hui pour pouvoir les comparer avec les promotions dès demain et pendant toute la durée des soldes Comparez toujours les offres que vous trouvez avec d’autres revendeurs

que vous trouvez avec d’autres revendeurs Surveillez les réseaux sociaux , notamment ceux de Sony, afin d’être tenu au courant en temps réel.

, notamment ceux de Sony, afin d’être tenu au courant en temps réel. Soyez réactif, les stocks risquent d’être très limités, alors ne tardez pas trop à passer commande si vous voyez une offre vraiment intéressante.

Dans la majorité des régions françaises, la période des soldes d’hiver s’étend du 10 janvier au 6 février 2024. Avec un lancement prévu à 8h du matin. Les démarques vont s’enchaîner tout au long de ces 4 semaines, avec un pic de promotion pendant les derniers jours.

Attention cependant à ne pas forcément attendre ces dates pour passer à l’action, car les stocks risquent d’être épuisés depuis un petit moment. Soyez donc très attentif pour dénicher la meilleure offre sans vous retrouver bredouille.

Contrairement au Black Friday ou au Single Day, ne vous attendez donc pas à voir des bons plans fleurir sur les sites Web plusieurs jours avant le coup d’envoi officiel. C’est totalement illégal.

🛍️ Quelles sont les boutiques participantes ?

Voici une sélection des boutiques participantes sur lesquelles vous avez une chance de trouver la PS5 en promotion :