PS5 moins chère : quel modèle acheter, où la trouver au meilleur prix

Les problèmes de stock de la PlayStation 5 sont maintenant loin derrière nous et sa popularité ne cesse de croître. Et ce n’est pas près de s’arrêter, car une nouvelle édition Slim vient d’être annoncée par Sony. Alors il est plus que temps de faire le point pour savoir où acheter la PS5 au meilleur prix.

La console dernière génération de Sony est un véritable succès dans le monde entier. C’est ce qui explique tous les problèmes d’approvisionnement qu’elle a connu depuis sa sortie. Mais c’est de l’histoire ancienne, dorénavant, il est possible de trouver la PlayStation 5 chez de nombreux revendeurs. Pour vous aider, nous avons cherché pour vous où trouver la PS5 pas chère et au meilleur prix.

💶 À quel prix trouve-t-on la PS5 ?

Aujourd’hui, la PS5 se trouve facilement sur de nombreux sites, voici les tarifs pour la version standard et la version digitale :

Édition Standard : 549 euros

Édition Digitale : 449 euros

Vous serez peut-être surpris de voir que les prix ont grimpé de 50 euros pour les deux modèles depuis la sortie des consoles, cela est dû aux nombreux problèmes d’approvisionnement et à l’augmentation globale du coût de la vie.

Cependant, grâce aux aléas des stocks et aux promotions, il est parfois possible de faire de bonnes affaires et de trouver la PS5 moins chère.

⚙️ Quelles sont les spécifications techniques de la PS5 ?

La PlayStation 5 est la console dernière génération de Sony. Sortie en 2020, elle continue de séduire les joueurs par ses innovations. La preuve : plus de 40 millions d’exemplaires vendus en 3 ans. Elle se trouve bien loin devant les Xbox Series, sorties la même année.

Ce succès peut s’expliquer par les caractéristiques techniques impressionnantes de la console, capable de faire tourner des jeux en 8K grâce à une architecture RDNA 2 d’AMD déployant une puissance de 10 TeraFLOPs. Et même sans aller jusqu’à une telle qualité, la très grande majorité des jeux actuels s’affiche sur la PS5 en 4K à 30 ou 60 FPS. Et elle propose bien sûr les dernières technologies, comme le Ray Tracing.

Voici un aperçu plus détaillé des spécifications techniques de la PS5 :

Processeur : AMD Ryzen Zen 2 – 8 Cœurs et 16 Threads – fréquence variable jusqu’à 3,5 GHz

: AMD Ryzen Zen 2 – 8 Cœurs et 16 Threads – fréquence variable jusqu’à 3,5 GHz Carte graphique : AMD Radeon RDNA 2 – fréquence variable – jusqu’à 2,23 GHz (10,3 TFLOPS)

: AMD Radeon RDNA 2 – fréquence variable – jusqu’à 2,23 GHz (10,3 TFLOPS) Mémoire système : GDDR6 16Go – 448 Gbit/s de bande passante

: GDDR6 16Go – 448 Gbit/s de bande passante Stockage SSD : 815 Go – 5,5 Gbit/s de bande passante

: 815 Go – 5,5 Gbit/s de bande passante Extension de stockage : emplacement NVMe SSD interne et lecteur USB externe

: emplacement NVMe SSD interne et lecteur USB externe Sortie vidéo : Compatibilité avec les téléviseurs 4K 120Hz et 8K, VRR

: Compatibilité avec les téléviseurs 4K 120Hz et 8K, VRR Audio : Tempest 3D AudioTech

: Tempest 3D AudioTech Connectivité : Wi-Fi 6 et Bluetooth

: Wi-Fi 6 et Bluetooth Connectique : 1 port HDMI et 2 ports USB

: 1 port HDMI et 2 ports USB Lecteur optique (modèle standard) : Blu-Ray 4K UHD

👀 Quels sont les différents modèles de PS5 ?

Depuis le jour de sa sortie, la PS5 se décline en deux modèles, la version standard et la version digitale. La différence entre les deux ne tient qu’à un seul élément : l’une est équipée d’un lecteur Blu-ray 4K, l’édition standard, tandis que l’autre non.

Cette absence de lecteur Blu-ray rend le modèle digital un petit peu plus léger, mais surtout moins cher de 100 euros. Pour des performances parfaitement identiques.

Mais alors, quel est l’avantage de la version standard, pourtant plus chère ? Celui de pouvoir se procurer ses jeux en version physique. Cela plaira aux collectionneurs et à ceux ayant l’habitude de prêter leurs jeux, ou bien de les acheter d’occasion.

💡 Le nouveau modèle : la PS5 Slim

C’est tout récemment, 3 ans après sa sortie, que Sony a sorti la PS5 Slim. Cette dernière plus fine, moins lourde mais composée des mêmes caractéristiques, est affichée au prix de 549,99 euros pour la version avec lecteur Blu-ray et 449,99 euros pour la version digitale.

La grande nouveauté de ce modèle, c’est la possibilité de se procurer un lecteur Blu-ray amovible pouvant être acheté séparément au tarif de 119,90 euros.

Et depuis que ce modèle a été officiellement dévoilé, tous les regards se tournent vers une éventuelle PS5 Pro. Une version plus puissante qui permettrait d’actualiser les performances des consoles actuelles.

🎮 Quelles sont les différentes manettes de la PS5 ?

Les manettes PlayStation ont – et ce depuis la première console – contribué à créer l’identité de Sony. Depuis 1994, ces dernières n’avaient pas vraiment changé de forme, mais l’arrivée de la DualSense a tout changé. Avec la PS5, Sony a décidé de revoir sa formule en proposant une manette totalement différente, et pas seulement en termes de technologie. La forme est inédite, même si l’emplacement des joysticks et des boutons ne diffère pas.

Les technologies embarquées par cette manette sont des plus innovantes, on citera par exemple le système de retour haptique favorisant l’immersion en jeu. Cette dernière est fournie avec la console et est proposée au prix de 75 euros dans différentes couleurs (violet, rouge, bleu…).

Sony a également sorti plus récemment une manette DualSens Pro, haut de gamme, vendue à 240 euros. Ce modèle est entièrement personnalisable et dédié à la compétition.

🤔 De quels accessoires accompagner sa PS5 ?

La manette n’est pas le seul élément dont vous aurez besoin pour profiter correctement de votre PS5. Voici quelques idées d’accessoires à vous procurer :

Un SSD pour augmenter le stockage de votre console : il est bien connu que la PS5 ne dispose pas du stockage le plus généreux. Heureusement, il est possible d’y installer un SSD interne pour l’augmenter. Et ainsi installer autant de jeux que vous le souhaitez.

Des coques pour personnaliser votre PS5 : pour 55 euros, vous pouvez changer la couleur de votre PS5 en remplaçant sa coque. De blanche, elle pourra passer à rouge, bleu ou encore argenté.

Un casque audio avec micro : idéal pour jouer avec ses amis en ligne, pour trouver des idées parcourez notre sélection des meilleurs casques audio de 2023.

Une station de recharge pour vos manettes DualSens : ces dernières vous permettent de recharger plusieurs manettes en même temps, afin de ne jamais être court de batterie.