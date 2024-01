Soldes hiver 2024 : origines, bons plans, dates, ce qu’il faut savoir

Les soldes d’hiver 2024 se dérouleront entre le 10 janvier et le 6 février. C’est une nouvelle occasion de faire de bonnes affaires et de démarrer la nouvelle année encore plus équipé. Les produits high-tech ne seront bien sûr pas épargnés par les promotions. Découvrez tout ce qu’il y a à savoir sur les soldes d’hiver 2023.

© Freepik

🇫🇷 Histoire et origines des soldes en France

L’origine des soldes en France remonte au début du XIXe siècle. Cette pratique commerciale innovante est attribuée à Simon Mannoury, un marchand de tissus normand qui a lancé l’idée à Paris. Dans les années 1830, Mannoury, reconnu pour son esprit créatif, a commencé à vendre ses restants de tissus et d’étoffes en proposant des réductions de prix pour accélérer l’écoulement des stocks invendus.

Ce concept a ensuite été adopté par Charles Legentil. Le propriétaire du magasin “Au Petit Saint Thomas” a embauché Mannoury pour mettre en œuvre cette stratégie innovante. L’objectif était de liquider les surplus de stock de manière organisée et attractive pour les clients. Cette idée a rapidement gagné en popularité. Elle s’est étendue à d’autres commerçants, établissant ainsi la tradition des soldes comme un événement commercial majeur en France. Bien que cette histoire ne soit pas 100% vérifiée et vérifiable, c’est de cette façon qu’elle est racontée le plus souvent.

Aujourd’hui, les soldes sont un moment essentiel du paysage commercial français. Elles offrent aux consommateurs l’occasion de faire des achats à des prix réduits deux fois dans l’année. Cette pratique s’est répandue à travers le monde. Mais elle garde une place particulière en France, où elle a vu le jour.

Presque partout en France, les dates des soldes d’hiver sont les suivantes : du 10 janvier au 6 février 2024. Elles commenceront officiellement à 8 heures du matin. Cependant, nous vous conseillons d’être attentifs, car elles peuvent être différentes en fonction des régions et commencer dès le 2 janvier. En effet, certains départements, notamment ceux situés dans des zones frontalières ou touristiques, peuvent avoir des dates de soldes différentes pour s’adapter à des conditions économiques spécifiques. C’est le cas en Meurthe-et-Moselle, dans la Meuse, la Moselle, les Vosges et dans certains départements d’Outre-Mer. Dans tous les cas et peu importe la date à laquelle elles commencent, les soldes d’hiver durent 4 semaines.

Contrairement à des événements promotionnels coup de poing comme le Black Friday ou le Single Day, les soldes durent longtemps. Tout au long de ces 4 semaines, les promotions vont s’intensifier. C’est pour cela qu’on parle de 1ère démarque, 2ème démarque etc. Dans tous les cas, pour vous aider à faire de bonnes affaires, Tom’s Hardware vous accompagne tout au long des soldes en réunissant pour vous les meilleurs bons plans.

🛍️ Quelles sont les boutiques participantes ?

Si vous n’avez pas envie de vous perdre dans les magasins bondés au moment des soldes, soyez rassuré. À l’instar du Cyber Monday, les sites de e-commerces proposent eux aussi des réductions intéressantes. Vous pouvez ainsi faire vos courses paisiblement chez vous depuis votre ordinateur.

Voici une sélection des boutiques participantes :

💡 Quels produits seront en promotion pendant les soldes d’hiver ?

Toutes sortes de produits sont en réduction durant les soldes, car c’est une opération de grande envergure. Côté high-tech plus spécifiquement, les smartphones, les ordinateurs portables, les PC gamer connaîtront une baisse de prix. De la même manière, si vous êtes à la recherche du composant hardware qu’il vous manque, sachez que vous trouverez des prix avantageux sur les cartes graphiques et les processeurs.

Les consoles comme la PS5, la Xbox Series ou même la Nintendo Switch sont parfois aussi en promotion durant les soldes. Et si vous avez besoin d’une nouvelle manette ou d’un nouveau casque audio pour l’accompagner, c’est le moment idéal de craquer. Mais ce n’est pas tout, les télévisions 4K (55 pouces, 65 pouces…), les trottinettes électriques et les vélos électriques bénéficient aussi souvent de jolies promotions pendant les soldes d’hiver.

Si vous souhaitez vous préparer au mieux ou que vous hésitez entre plusieurs références, rendez-vous dans notre catégorie Guide d’achat dans laquelle vous trouverez nos comparatifs.

Comme toutes les périodes promotionnelles, les soldes d’hiver s’anticipent. Il n’est pas question de passer à côté de certaines bonnes affaires à cause d’un manque de préparation. C’est une période durant laquelle de nombreux consommateurs peuvent se sentir un peu dépassés par le nombre d’offres. Certaines petites actions réalisées en amont peuvent vous aider à vous canaliser pour n’acheter que ce dont vous avez besoin. En profitant des meilleures promotions possibles, sans avoir de regret, ou le portefeuille vide.

Dressez une liste de vos besoins : il est parfois tentant, au moment des soldes, d’acheter tout ce qui nous passe sous la main, tant que la réduction est intéressante. C’est le meilleur moyen de se retrouver avec tout un tas d’objets inutiles qui encombrent la maison. Faire une liste de vos besoins vous permet d’éviter cette surconsommation.

: il est parfois tentant, au moment des soldes, d’acheter tout ce qui nous passe sous la main, tant que la réduction est intéressante. C’est le meilleur moyen de se retrouver avec tout un tas d’objets inutiles qui encombrent la maison. Faire une liste de vos besoins vous permet d’éviter cette surconsommation. Repérez les prix : cette étape est très importante, car il arrive régulièrement que certaines boutiques gonflent les prix de base durant les soldes pour vous faire croire à des promotions qui n’existent pas. Même si ce n’est pas la majorité, faire un rapide repérage quelques jours avant vous permettra d’éviter toutes déconvenues. Et pour cela, vous aurez besoin de votre liste de besoins.

: cette étape est très importante, car il arrive régulièrement que certaines boutiques gonflent les prix de base durant les soldes pour vous faire croire à des promotions qui n’existent pas. Même si ce n’est pas la majorité, faire un rapide repérage quelques jours avant vous permettra d’éviter toutes déconvenues. Et pour cela, vous aurez besoin de votre liste de besoins. Définissez votre budget : dans la même idée, définir un budget à ne pas dépasser vous aidera à rester dans les clous et à ne pas faire de folies.

Normalement, le droit français vous protège de toutes arnaques, obligeant notamment les commerçants à préciser le prix de référence, qui n’a pas le droit d’être augmenté. Cependant, nous vous conseillons tout de même d’être prudents.