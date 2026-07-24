SpaceX veut installer ses datacenters dans l’espace, et ce serait moins cher qu’au sol

SpaceX développe une constellation de satellites dédiés à l’intelligence artificielle, et les chiffres avancés par Morgan Stanley suggèrent que cette infrastructure orbitale pourrait, d’ici quelques années, rivaliser économiquement avec les centres de données au sol.

D’après une analyse récente de Morgan Stanley, le coût du calcul en orbite proposé par SpaceX pourrait devenir compétitif par rapport à celui des data centers terrestres d’ici 2031. Selon les projections, le groupe spatial pourrait atteindre un coût de 6,5 dollars par watt et par an pour ses infrastructures en orbite, contre 6,8 dollars pour les data centers équipés des puces NVIDIA Blackwell, actuellement parmi les plus performantes sur le marché.

Une nouvelle constellation de satellites IA

Cette estimation s’inscrit dans le cadre du développement par SpaceX d’une constellation de satellites dédiés à l’intelligence artificielle. Le premier modèle, baptisé AI1, a été dévoilé récemment. Conçu pour supporter une charge de calcul allant jusqu’à 150 kW, il intègre des radiateurs liquides, un blindage contre les micrométéorites, un module de calcul centralisé et des panneaux solaires déployables. La production de ces satellites devrait avoir lieu dans l’usine Gigasat de SpaceX, située au Texas.

Orbital compute starts to look compelling once you look at all-in costs, not just upfront capex. $SPCX



The cost curve is different: the vast majority of ongoing expense is depreciation on the launch + satellite.



By 2031, Morgan Stanley estimates SpaceX orbital compute at… pic.twitter.com/I7JIr869dt — John Intel (@intelfabs) July 22, 2026

Parallèlement, l’entreprise a sollicité la Federal Communications Commission (FCC) pour obtenir l’autorisation de lancer jusqu’à un million de satellites, une étape présentée comme un premier pas vers une « civilisation de type Kardashev II ». Parmi les avantages cités pour le calcul en orbite figurent le refroidissement par rayonnement dans le vide spatial, un accès ininterrompu à l’énergie solaire et une capacité d’expansion théoriquement illimitée grâce aux orbites disponibles.

Une baisse des coûts projetée à long terme

Morgan Stanley anticipe une réduction supplémentaire des coûts à l’horizon 2040, avec un prix pouvant descendre jusqu’à 1,7 dollar par watt et par an. À ce tarif, un data center orbital d’une capacité de 1 GW coûterait environ 1,7 milliard de dollars par an, contre un investissement initial estimé à 100 milliards de dollars pour un équivalent terrestre aujourd’hui.

La FCC a par ailleurs annoncé la mise en place d’un mécanisme accéléré pour les demandes de licences satellitaires, dans le cadre de son programme « Delete, Delete, Delete ». Cette simplification administrative pourrait faciliter le déploiement des projets spatiaux, dont ceux de SpaceX.

L’entreprise n’a pas encore précisé de calendrier détaillé pour le déploiement à grande échelle de ses satellites AI, mais son PDG, Elon Musk, a récemment indiqué que les premiers exemplaires pourraient être lancés « l’année prochaine ».