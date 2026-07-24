Steam Deck : la hausse de prix ruine les ventes de la console de Valve

Valve a augmenté drastiquement le tarif de son Steam Deck OLED, et ça se ressent sur les ventes. Ces dernières auraient été divisées quasiment par 10, après une hausse tarifaire notable.

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Selon des estimations publiées par le site spécialisé Boiling Steam, les ventes du Steam Deck de Valve auraient connu une baisse importante depuis que l’entreprise a relevé ses tarifs. Les chiffres avancés sont suffisamment marquants pour alimenter le débat sur la stratégie commerciale adoptée par le fabricant.

Une méthode de calcul basée sur les données de Steam

Pour parvenir à ces estimations, Boiling Steam a utilisé la même méthodologie que celle qu’il avait employée pour évaluer les ventes des Steam Machines. Le site suit des points de données issus de la liste mondiale des meilleures ventes de jeux et de produits sur la plateforme Steam, en observant l’évolution du classement du Steam Deck au fil du temps.

En 2025, l’appareil figurait régulièrement en bonne place dans ce classement. La situation aurait changé en 2026, lorsque Valve a décidé d’abandonner les modèles LCD, jugés moins chers, pour ne proposer plus que les modèles OLED à un prix sensiblement plus élevé.

Des ventes en forte baisse malgré un début encourageant

Dans un premier temps, les Steam Deck OLED semblaient s’écouler correctement malgré une augmentation de 300 dollars par rapport aux tarifs précédents. Mais selon les nouvelles estimations de Boiling Steam, la tendance aurait ensuite évolué défavorablement.

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Le site avance que Valve vendrait désormais 82 % d’unités en moins qu’en 2025. Les ventes hebdomadaires seraient passées d’une fourchette de 11 000 à 18 000 unités à une fourchette de 1 400 à 3 000 unités par semaine. Dans le même temps, les revenus générés par l’appareil auraient chuté de 72 %, malgré la hausse de prix.

Un positionnement tarifaire qui pose question

Boiling Steam avance que le Steam Deck présentait un rapport qualité-prix jugé intéressant à 650 dollars, mais qu’il perdrait cet attrait aux alentours de 1 000 dollars pour le modèle 1 To. À ce niveau de prix, les acheteurs disposant d’un budget plus conséquent se tourneraient plutôt vers des machines plus puissantes, comme la MSI Claw 8 EX AI+ ou la Asus ROG Ally X.

De son côté, Valve avait justifié cette hausse tarifaire par l’augmentation des coûts des composants, dans un contexte marqué par des tensions sur les chaînes d’approvisionnement liées notamment à l’essor de l’intelligence artificielle.