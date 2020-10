Statistiques Steam de septembre : plus de 25 % des PC tournent désormais avec un processeur AMD

Les processeurs d’AMD sont de plus en plus adoptés dans les configurations gamer ; c’est en tout cas la tendance qui se dégage des statistiques Steam de septembre. Elles montrent qu’AMD grapille du terrain sur Intel au fil des mois ; un seuil symbolique vient tout juste d’être atteint : désormais, 25 % des machines fonctionnent avec un processeur AMD ; 25,75 % pour être précis.

La hausse est d’un point ou d’un demi-point chaque mois. Ainsi, en mai, la part de PC armés de puces AMD était de 22,45 %. Si l’on se réfère à des statiques plus lointaines, juin 2019, l’évolution est plus flagrante : les ordinateurs munis de puces AMD ne représentaient, à l’époque, que 17,99 % du parc. C’est donc plus de 7 points gagnés en un peu plus d’un an. De très bons résultats pour l’entreprise dirigée par Lisa Su, d’autant plus sur secteur avec une forte inertie : la majorité des utilisateurs conservent leur processeur plusieurs années.

Les Ryzen 5000 pour enfoncer le clou ?

De fait, autrefois, on préconisait plutôt des processeurs Intel pour des machines consacrées aux jeux vidéo. Ces derniers se montraient généralement plus performants, notamment grâce à leur supériorité au niveau des IPC (instructions par cycle). Cependant, au fil des années, le nombre de cœurs est devenu un critère de plus en plus prépondérant ; en la matière, AMD se montrait plus généreux qu’Intel. Le tournant a surtout eu lieu en 2017 avec l’arrivée des premiers Ryzen, période à partir de laquelle les puces AMD ont réellement été considérées comme des alternatives sérieuses à celles d’Intel pour le jeu.

Actuellement, y compris en matière d’IPC, les processeurs d’AMD font au moins aussi bien que ceux d’Intel, voire mieux. Ajoutez à l’équation un rapport performance / prix souvent en faveur d’AMD, et vous avez tous les ingrédients de ce succès. Forcément, avec ses Ryzen 5000 sous architecture CPU Zen 3, la société espère proposer la même recette.

AMD toujours en retrait en ce qui concerne les solutions graphiques

Toutefois, sur le marché des cartes graphiques, AMD a un peu plus de mal à convaincre : la part de ses solutions n’a progressé que de 1,54 point depuis juin 2019 ; de 14,75 % à l’époque, elle est aujourd’hui de 16,29 %. Espérons donc pour la firme que ses prochains GPU sous architecture RDNA 2, les RX 6000, soient synonymes de renouveau ; mais il faudra maintenant composer avec des RTX 3000 Ampere de NVIDIA offrant un rapport qualité / prix en net progrès par rapport aux générations précédentes.

Source : Steam