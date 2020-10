Une armada de Ryzen 5000 repérée sur Cinebench R20 : des résultats en mono-cœur et multicœurs

Les Ryzen 9 5950X, Ryzen 9 5900X, Ryzen 7 5800X et Ryzen 5 5600X montrent de quoi ils sont capables sur un benchmark de référence.

Jeudi prochain, AMD dévoilera ses processeurs de bureau Ryzen 5000 à 18h heure de Paris ; des puces sous architecture CPU Zen 3 qui promettent beaucoup, puisque de précédentes informations mentionnent jusqu’à 20 % de performances en plus grâce à une hausse des fréquences et une amélioration des IPC. De nouveaux benchmarks sur Cinebench R20 tempèrent quelque peu ces prédictions.

Quatre références ont fait leur apparition sur CPU Monkey : le Ryzen 9 5950X, Ryzen 9 5900X, Ryzen 7 5800X et Ryzen 5 5600X. On a déjà croisé le Ryzen 7 5800X en train d’atomiser le Ryzen 7 3800X sur AoTS il y a peu, tout comme le Ryzen 9 5900X qui surclassait de 27 % en mono-cœur le Ryzen 7 3700X sur CPU-Z. Sur Cinebench R20, ces Ryzen 5000 confirment ces bonnes impressions, même si les gains sont moins exubérants.

Les Ryzen 5000 arriveraient dès le 20 octobre, et les RX 6000 le 15 novembre

Les résultats

L’ensemble des spécifications des quatre puces sont rassemblées dans le tableau ci-dessous. Contrairement à ce que suggérerait une précédente fuite, le Ryzen 9 5900X se borne ici à 4,8 GHz et n’atteint pas 5 GHz. Pour vous permettre de juger de l’évolution par rapport à la précédente génération et aux processeurs concurrents, en l’occurrence les Intel Comet Lake-S, des résultats obtenus par certains modèles sont également renseignés.

Processeur Cœurs / Threads Fréquence de base / Boost (GHz) Score mono-cœur Cinebench R20 Score multicoeurs Cinebench R20 AMD Ryzen 9 5950X 16 / 32 3,7 / 4,9 619 10 244 AMD Ryzen 9 5900X 12 / 24 3,8 / 4,8 606 8 369 AMD Ryzen 7 5800X 8 /16 4 / 4,8 606 5 970 AMD Ryzen 5 5600X 6 / 12 4 / 4,6 574 4 578 AMD Ryzen 9 3950X 16 / 32 3,5 / 4,7 531 9 148 AMD Ryzen 9 3900XT 12 / 24 3,8 / 4,7 539 7 244 AMD Ryzen 7 3800XT 8 / 16 3,9 / 4,7 539 5 122 AMD Ryzen 5 3600XT 6 / 12 3,8 / 4,5 519 3 855 Intel Core i9-10900K 10 / 20 3,7 / 5,3 539 6 399 Intel Core i7-10700K 8 / 16 3,8 / 5,1 524 5 292 Intel Core i5-10600K 6 / 12 4,1 / 4,8 501 3 629

Grosso modo, des gains allant de 10 à 20 %

Vous en conviendrez, ces Ryzen 5000 font bonne figure, que ce soit en mono-cœur ou en multicœurs. En mono-cœur, le Ryzen 5 5900X obtient un score 12,4 % supérieur à celui du Ryzen 9 3900XT ; en multicœurs, la variation est de 15,5 %. Pour le Ryzen 5 5600X par rapport au AMD Ryzen 5 3600XT, les hausses sont de 10,6 % et 18,8 % respectivement. À la louche, on peut ainsi tabler sur des valeurs allant de 10 à 20 % selon les puces et les scénarios. Notez que nous avons essentiellement pris comme point de comparaison les Matisse Refresh ; ces derniers bénéficient déjà de quelques optimisations par rapport aux processeurs Matisse « classiques ».

Source : CPU Monkey 1, 2