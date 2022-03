Steam Deck : pour naviguer comme pour jouer, mieux vaut le laisser sous SteamOS !

La semaine dernière, Valve a mis a disposition les pilotes Windows 10 pour son Steam Deck. Linus de la chaîne LinusTechTips n’a pas tardé a réalisé une vidéo sur le sujet. Il a installé Windows 10 sur son Steam Deck et comparé les performances avec Steam OS 3.0 (distribution Linux Arch) dans trois jeux : Hitman 3, Doom Eternal et Elden Ring. L’affrontement tourne clairement à l’avantage de Steam OS.

Pour être tout à fait justes, précisons que Windows 10 sur Steam Deck se rapproche plus d’une version bêta que d’une version parfaitement finalisée. Il manque notamment les pilotes audio et le système d’exploitation serait assez instable. En outre, il ne prend pas en charge toutes les fonctionnalités du Steam Deck. Par exemple le mode veille n’est pas supporté. Concernant la navigation, Windows ignore les joysticks et considère simplement le d-pad comme un dispositif de pointage, ce qui rend la navigation peu ergonomique et fastidieuse. Lancer Steam en arrière-plan gomme certains problèmes de navigation en traitant les commandes du Steam Deck comme celles d’une manette classique.

Le Steam Deck de Valve démonté en vidéo

SteamOS meilleur aussi pour jouer

LinusTechTips a comparé les performances SteamOS / Windows 10 sur trois titres. Sous SteamOS, Hitman 3 s’affiche avec une moyenne de 34 images par seconde contre seulement 19 IPS sous Windows 10. Doom Eternal fonctionne en moyenne à 60 IPS sous SteamOS contre 47 IPS pour Windows. Enfin, sur Elden Ring, le Steam Deck plafonne à 37 IPS de moyenne sous SteamOS, 30 IPS sous Windows 10.

Bref, vous l’aurez compris, mieux vaut laisser son Steam Deck sous SteamOS. Les développeurs gommeront certainement quelques bugs rencontrés avec Windows 10 au fil des semaines, mais peaufiner ce support n’est certainement pas leur priorité. Enfin, notez que la prise en charge de Windows 11 arrivera plus tardivement, lorsque le support fTPM sera au point.

AMD corrige les problèmes de performance causés par l’activation du fTPM avec les Ryzen