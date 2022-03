Windows 10 débarque sur Steam Deck

Valve expédie des Steam Deck depuis fin février ; l’entreprise propose désormais les pilotes Windows 10 pour sa console. Rappelons que de base, le Steam Deck tourne sous Steam OS, un système basé sur le noyau Linux et la distribution Debian.

Valve fournit les pilotes supplémentaires pour Windows 10 uniquement ; Windows 11 finira aussi par être une option, mais plus tardivement. La société met à disposition les ressources pour le GPU, le Wi-Fi et le Bluetooth. Concernant les pilotes audio, Valve précise qu’ils « sont toujours en cours d’élaboration par AMD et d’autres parties ». En conséquence, jusqu’à ce qu’ils soient disponibles, les haut-parleurs et le port audio 3,5 mm du Steam Deck ne fonctionnent pas. Pour avoir du son avec un Steam Deck sous Windows 10, il faut brancher un dispositif audio externe en USB-C ou en Bluetooth.

SteamOS pèse seulement 10 Go sur Steam Deck

Pas de double démarrage

Par ailleurs, sachez qu’il n’y a pas de mode dual-boot pour le moment ; cette fonctionnalité sera « livrée avec SteamOS 3 dès que cette version sera terminée ». Ainsi, à ce stade, les utilisateurs ne peuvent pas basculer entre SteamOS et Windows 10 à chaque démarrage de la machine.

Bref, si vous projetez d’installer Windows 10 sur votre machine, prenez en compte ces deux limitations. Naturellement, si vous souhaitez essayer le système d’exploitation de Microsoft puis retourner à SteamOS, vous pouvez toujours revenir aux paramètres d’usine : la procédure et l’image de récupération sont consultable / disponible via les liens.

Pour les joueurs, l’intérêt de passer sous Windows 10 réside surtout dans la possibilité d’accéder à d’autres lanceurs : GOG, Epic Games Store, Uplay… Néanmoins, Valve ne propose aucune prise en charge Windows sur Steam Deck à ce stade. Certaines fonctionnalités de SteamOS et certains boutons ne fonctionnent donc pas sous Windows.

Si vous souhaitez installer Windows 10 sur votre Steam Deck, nos confrères de Tom’s Hardware US proposent un tutoriel.

Source : Valve