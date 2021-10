SteelSeries présente l’Apex 3 TenKeyLess, un clavier résistant à l’eau

Un modèle pour lequel le verre, la tasse et la canette ne représentent pas une menace.

Après avoir lancé deux souris le mois dernier, les Prime Mini et Prime Mini Wireless, SteelSeries revient avec un nouveau clavier cette fois, l’Apex 3 TenKeyLess (TKL). Principale particularité : c’est le premier modèle TKL bénéficiant d’une résistance à l’eau de niveau IP32. Cet indice correspond à une protection contre les gouttes d’eau verticales et diagonales ; à défaut de tolérer un bain, le clavier devrait au moins supporter un verre d’eau renversé.

Ce modèle 24 touches hérite d’un châssis en polymère. Il mesure 364 x 150 x 40 mm et pèse 639 grammes. L’entreprise le présente dans la courte vidéo ci-dessus.

RGB sur 8 zones

L’Apex 3 TenKeyLess bénéficie d’illuminations RGB sur 8 zones à 16,8 millions de couleurs configurables via Brilliant PrismSync. Il embarque des switchs estampillés « Whisper Quiet » ; en plus d’être silencieux, ces derniers sont censés supporter 20 millions de pressions. Le clavier possède aussi une molette de volume et un bouton multimédia.

Cet Apex 3 TenKeyLess est disponible dès à présent au prix de 54,99 euros.

