Streamez des jeux depuis un Raspberry Pi vers une Game Boy Advance

« Jouez à quatre simultanément en élaborant un mini-réseau ! Un plaisir décuplé, n’importe quand, n’importe où ! ». C’est par ces mots que Nintendo présentait le Game Link Cable de la Game Boy Advance, en 2001, un accessoire permettant de connecter jusqu’à quatre consoles portables ensemble ou d’assurer une interconnectivité avec la GameCube. Il s’agissait en réalité de la troisième itération de ce type de connectique propriétaire, après un premier essai dès 1989 avec la Game Boy, qui aura fait les beaux jours des premiers épisodes de Pokémon ou encore de Tetris.

En pratique toutefois, le câble était relativement dispensable. Tout juste permettait-il de soutenir le gameplay particulier de The Legend of Zelda: Four Swords Adventures ou encore de F-Zero et de Super Mario Advance. Vingt ans plus tard, un bricoleur passionné lui donne une seconde vie : Rodrigo Alfonso propose une solution technique visant à l’exploiter pour streamer directement des jeux tournant avec RetroPie sur un Raspberry Pi vers une Game Boy Advance.

Streamer directement la ludothèque RetroPie

La mise en place nécessite certaines connaissances de la scène homebrew de la console portable de Nintendo fêtant ses vingt ans cette année. Il vous faudra tout d’abord déposer une ROM spéciale sur une cartouche flash pour la console (comptez 15 à 20 euros pour un tel accessoire) et installer à l’inverse une petite application sur votre Raspberry Pi. Dans sa démonstration, Rodrigo Alfonso a ensuite interconnecté le Game Link Cable aux pins du GPIO du Raspberry Pi – malgré sa connectique propriétaire, le câble de Nintendo correspondait essentiellement à une connexion en série, qui assurait un mode de transfert bidirectionnel 32 bits à 2 Mbps.

En clair, vous connectez ainsi votre GBA à votre Raspberry Pi, afin de répliquer sa sortie vidéo en … 120 x 80 pixels, soit un peu plus de la moitié de la définition native de la console (240 x 144 pixels). À l’inverse, les commandes de la GBA sont directement transmises au Raspberry Pi. Toute la ludothèque de la distribution RetroPie peut ainsi être streamée vers l’écran de la GBA, dans ces conditions. Rodrigo Alfonso se fend d’une démonstration, avec un Crash Bandicoot (1996, PS1) qui ne … crashe pas.

Le projet est né de la compétition GBA Jam 2021, qui vise à célébrer les vingt ans de la console en récompensant les meilleurs homebrews de la scène. Les cinq meilleurs projets se partageront 1000 dollars de récompense, avec des votes qui prendront fin le 26 juillet prochain. Pour télécharger toutes les sources nécessaires, reportez-vous au mode d’emploi de Rodrigo Alfonso.