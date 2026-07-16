Fini le livreur ? Ce robot chien peut livrer jusqu’à 200 colis par jour, il est impressionnant

Boston Dynamics teste une nouvelle mission pour son robot Spot : assister les livreurs en transportant jusqu’à 200 colis par jour, des fourgons jusqu’aux portes des clients. Une solution qui promet d’alléger la charge des humains… mais dont le coût (75 000 $ par unité) et les limites techniques posent encore question.

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Boston Dynamics explore de nouveaux usages pour son robot quadrupède Spot : l’assistance aux livreurs pour le transport de colis entre un véhicule et le domicile des destinataires. L’entreprise a publié une vidéo montrant le robot en action aux côtés d’un livreur.

Un robot presque autonome

Après les robots poseurs de panneaux solaires, les robots livreurs sont de plus en plus performants. Dans la démonstration, Spot sort d’un fourgon, puis le livreur charge des paquets sur un tapis roulant fixé sur son dos. Le robot se dirige ensuite vers une porte d’entrée, monte les marches et incline son corps pour déposer le colis au sol via le tapis. Il répète l’opération pour une seconde livraison.

Selon Paige Miller, responsable produit pour Spot chez Boston Dynamics, cette solution pourrait réduire la charge physique pour les livreurs et leur permettre de préparer le prochain colis pendant que le robot effectue la livraison. Le coût du robot, estimé à 75 000 dollars, reste cependant un facteur à considérer pour les entreprises.

Miller précise que Spot peut transporter deux colis de dimensions de 40 x 30 x 25 cm, ce qui couvrirait au moins 60 % des envois moyens d’un fourgon. « Pour trois colis livrés par Spot, nous estimons pouvoir ajouter un colis supplémentaire dans le véhicule », explique-t-elle. Bien que la chute du paquet depuis le tapis roulant ne soit pas particulièrement douce, l’entreprise affirme avoir travaillé sur un système de dépôt « en douceur ». Une démonstration avec une boîte d’œufs a été réalisée pour valider ce point.

La vidéo se termine avec deux robots Spot sortant d’un fourgon, dont l’un est équipé de roues, probablement pour augmenter sa vitesse et son autonomie de déplacement.

Des livraisons en totale autonomie ?

Loin des robots de combat comme en Ukraine, l’entreprise vise des robots livreurs pour remplacer les humains. À plus long terme, Boston Dynamics envisage des véhicules autonomes transportant des flottes de robots Spot dans certaines zones, soulevant des questions sur l’automatisation croissante des livraisons. “Une grande partie de la logistique est déjà automatisée, mais la dernière étape, les 15 derniers mètres, reste un défi“, déclare Marco da Silva, vice-président et directeur général de Spot chez Boston Dynamics. “Nous avons automatisé les centres de tri, mais nous cherchons maintenant à combler le fossé pour la livraison du dernier kilomètre.”

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L’entreprise recherche activement des partenaires logistiques pour affiner ce modèle et discute déjà avec des acteurs majeurs du secteur. Un projet pilote est prévu, dans lequel Spot collaborerait avec un livreur pour effectuer 200 livraisons par jour, cinq jours par semaine.

Spot a déjà été testé dans divers rôles : observation pour les équipes de déminage, nettoyage, jardinage, surveillance, applications militaires, livraison de pizzas, inspection d’usines, ou encore lutte contre les goélands. Une première expérience de livraison de colis avait même été menée dès 2017.