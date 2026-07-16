Clap de fin pour OnePlus, le constructeur cesse ses activités en Europe

Après des mois de démentis, le fabricant a officiellement confirmé son retrait de ces deux marchés. Les utilisateurs existants bénéficieront toutefois d’un maintien du support.

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OnePlus a annoncé, dans un message publié sur son forum communautaire, qu’il cessait ses activités en Amérique du Nord et en Europe. La marque a présenté cette décision comme un « ajustement stratégique mondial proactif », mais la conséquence concrète pour les consommateurs de ces régions est simple : OnePlus ne sera plus une option lors de leur prochain achat de smartphone.

Ce que ça change pour les propriétaires actuels

Pour ceux qui possèdent déjà un appareil OnePlus, la situation est moins tranchée. La marque a précisé que les modèles existants continueront de recevoir des mises à jour logicielles planifiées et des correctifs de sécurité. Le support client et la garantie restent également en vigueur.

Un changement est toutefois prévu : les appareils éligibles auront la possibilité de passer vers ColorOS, le système d’exploitation d’Oppo, lorsque ColorOS 17 sera officiellement disponible. OnePlus a toutefois indiqué que cette migration sera facultative. Les utilisateurs qui préfèrent conserver OxygenOS pourront le faire.

Les forums régionaux vont fermer

OnePlus a également annoncé la fermeture définitive de ses forums communautaires américain et européen le 16 août prochain. Toutes les discussions accumulées au fil des années, rapports de bugs, fils de discussion sur la photo, échanges sur les produits, ne seront plus accessibles au public après cette date. La marque recommande aux utilisateurs de sauvegarder manuellement tout contenu qu’ils souhaitent conserver avant l’échéance.

Montres et smartphones disparaissent du marché européen.

Un serveur Discord mondial sera lancé pour maintenir un espace d’échange, mais OnePlus a tenu à préciser que ce serveur “est destiné à être un espace communautaire et ne doit pas être considéré comme un canal de support officiel”. Pour toute demande d’assistance, les utilisateurs seront redirigés vers service.oneplus.com.

L’Inde n’est pas concernée

La communication de OnePlus n’a pas été identique dans toutes les régions. En Inde, le vice-président de la région a publié une déclaration distincte, rejetant fermement toute spéculation sur un arrêt des activités locales. La bascule optionnelle vers ColorOS s’appliquera néanmoins aux appareils éligibles sur ce marché également.

Lus conjointement, ces deux communiqués dessinent assez clairement la stratégie de l’entreprise : OnePlus ne disparaît pas, mais se concentre sur les marchés où ses résultats financiers sont satisfaisants, tout en se retirant de ceux où elle rencontrait des difficultés.