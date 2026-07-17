Vous travaillez avec l’IA en local ? Le nouveau Samsung SSD 990 va booster votre efficacité

L’essor de l’IA en local impose de nouvelles contraintes matérielles, notamment en matière de stockage. Samsung entend y répondre avec sa gamme SSD 990, qui mise sur un équilibre entre performances, capacité et efficacité énergétique.

Travailler avec l’IA en local permet de conserver ses données sur son ordinateur, sans les envoyer vers des services cloud comme ChatGPT, Claude ou Gemini. Un avantage appréciable pour les utilisateurs soucieux de la confidentialité de leurs informations. Mais cette autonomie a un prix : les modèles d’IA occupent rapidement un espace de stockage conséquent. Avec sa nouvelle gamme de SSD 990, Samsung répond à ces nouveaux besoins en proposant des modèles à la fois plus performants et plus économes en énergie, capables d’accueillir de nombreux modèles d’IA en local.

En savoir plus

Le travail avec l’IA en local impose des contraintes bien différentes de celles du jeu vidéo ou de la bureautique traditionnelle. Un modèle de langage compact peut facilement occuper entre 7 et 15 Go d’espace disque, selon son niveau de compression et la précision utilisée. Les modèles de vision, capables d’analyser ou de générer des images, sont souvent encore plus volumineux, pouvant dépasser les 40 Go.

Dans ces conditions, le stockage devient un élément clé. Charger un modèle depuis un disque dur mécanique n’est tout simplement pas envisageable : avec un temps d’accès moyen de 8 à 10 millisecondes, un HDD ne peut pas fournir les débits nécessaires. Même un SSD NVMe PCIe 3.0, limité à environ 3 500 Mo/s, montre rapidement ses limites. Avec un modèle d’IA de 50 Go, il faut patienter plusieurs secondes avant que les données ne soient chargées en mémoire, ce qui ralentit sensiblement les phases de démarrage ou de changement de modèle.

Pour l’IA en local, Samsung mise sur un SSD rapide et économe

C’est précisément là que le Samsung SSD 990 prend tout son intérêt. Avec une vitesse de lecture séquentielle pouvant atteindre 7 250 Mo/s sur la version 2 To, il réduit sensiblement les temps de chargement des modèles d’IA. Les phases de démarrage sont plus courtes et l’enchaînement entre plusieurs modèles devient plus fluide.

Pour un utilisateur qui alterne régulièrement entre différents modèles de langage ou de génération d’images, ces gains de temps améliorent nettement le confort d’utilisation. Chaque lancement, changement de modèle ou chargement de ressources s’effectue plus rapidement, ce qui rend les sessions de travail plus agréables.

Les modèles d’IA les plus complexes, qu’il s’agisse de grands modèles de langage comme Llama 3 ou de modèles de vision tels que CLIP, ne sollicitent pas uniquement les performances en lecture séquentielle. Ils demandent également un stockage capable d’offrir une faible latence et d’excellentes performances en accès aléatoires.

Avec jusqu’à 850 000 IOPS en lecture aléatoire sur le modèle 2 To, le Samsung SSD 990 répond à ces besoins. Cette combinaison d’un débit séquentiel élevé et de solides performances en accès aléatoires contribue à accélérer le chargement des modèles, des bibliothèques et des nombreuses petites données utilisées par les applications d’IA exécutées en local.

L’IA locale occupe plus de place qu’on ne le croit

La capacité de stockage est un autre critère essentiel, souvent relégué au second plan au profit des seuls chiffres de débit. Pourtant, exploiter efficacement l’IA en local implique de conserver plusieurs modèles sur son ordinateur afin de passer rapidement de l’un à l’autre, sans avoir à les télécharger puis les supprimer en permanence.

Cette exigence fait rapidement grimper les besoins en stockage. Un utilisateur professionnel travaillant avec plusieurs grands modèles de langage (LLM), auxquels s’ajoutent des modèles de génération ou d’analyse d’images, peut facilement consacrer 200 à 400 Go de son SSD à ces seuls fichiers.

Pour une utilisation ponctuelle ou pour découvrir l’IA en local avec quelques modèles de taille raisonnable, la version 1 To du Samsung SSD 990 est largement suffisante. En revanche, dès lors que les modèles se multiplient ou que les besoins deviennent plus exigeants, la version 2 To s’impose. Elle permet de conserver une vaste bibliothèque de modèles, leurs différentes versions, ainsi que les jeux de données et projets associés, sans avoir à jongler en permanence avec l’espace disponible.

En savoir plus

Une consommation optimisée

L’amélioration de 38 % de l’efficacité énergétique du Samsung SSD 990 par rapport au 990 Pro est un argument souvent sous-estimé. Pourtant, elle a un impact réel sur l’expérience au quotidien, notamment lors des charges de travail liées à l’IA en local, qui sollicitent régulièrement le stockage.

Chaque chargement de modèle, transfert de données ou opération d’écriture mobilise le SSD. En consommant moins d’énergie pour un niveau de performances équivalent, le Samsung SSD 990 dégage moins de chaleur. Résultat : le système de refroidissement est moins sollicité, le PC reste plus silencieux et, sur un ordinateur portable, l’autonomie peut également en bénéficier. Autant d’atouts appréciables lors de longues sessions de travail.

Des performances robustes

Les performances séquentielles et aléatoires du Samsung SSD 990 ont été mesurées avec IOmeter 1.1.0 sur une plateforme équipée d’un processeur AMD Ryzen 9 7950X, de 16 Go de mémoire DDR5 à 4 800 MHz, d’une carte mère ASRock X670E Taichi et de Windows 11 Pro 64 bits.

Les performances séquentielles et aléatoires du Samsung SSD 990 ont été mesurées à l’aide d’IOmeter 1.1.0 sur une plateforme de test équipée d’un processeur AMD Ryzen 9 7950X, de 16 Go de mémoire DDR5-4800, d’une carte mère ASRock X670E Taichi et de Windows 11 Pro 64 bits.

Une gestion intelligente du cache

La prise en charge de la technologie Host Memory Buffer (HMB) constitue un autre atout du Samsung SSD 990. En utilisant une partie de la mémoire vive du PC comme mémoire tampon, le SSD optimise les accès aléatoires et réduit les temps d’accès aux données. Dans les workflows d’IA, où des milliers de petits fichiers sont sollicités lors du chargement des modèles et des bibliothèques logicielles. Cette technologie contribue à améliorer la réactivité du système et le confort d’utilisation.

Le logiciel Samsung Magician 9.0 constitue un véritable allié pour les utilisateurs les plus exigeants. Il permet de surveiller en temps réel la température du SSD pendant les sessions de travail intensives, comme l’exécution de modèles d’IA en local, et d’être alerté si un seuil critique est atteint. Un moyen simple de garder un œil sur les performances de son système lors des traitements les plus lourds.

Samsung indique que le SSD 990 est conçu pour fonctionner de manière optimale jusqu’à 70 °C. Associée à son efficacité énergétique améliorée, cette maîtrise de la température contribue à maintenir des performances stables, même lors de longues sessions de calcul.

Des standards de sécurité de dernière génération

Les fonctionnalités de sécurité du Samsung SSD 990 constituent également un atout pour les professionnels. Le chiffrement matériel AES 256 bits et la compatibilité avec les standards TCG/Opal V2.0 permettent de protéger efficacement les données stockées sur le SSD. Un point particulièrement important pour les utilisateurs qui exploitent l’IA en local sur des documents confidentiels, des données propriétaires ou des projets de recherche sensibles.

Avec le Samsung SSD 990, l’objectif ne se limite donc pas à proposer un SSD rapide. Le constructeur met à disposition une solution pensée pour répondre aux nouveaux usages, notamment ceux liés à l’IA exécutée en local. Son efficacité énergétique améliorée de 38 %, ses vitesses de lecture pouvant atteindre 7 250 Mo/s, ses 850 000 IOPS en lecture aléatoire et sa capacité allant jusqu’à 2 To en font un support de stockage particulièrement adapté aux charges de travail actuelles.

Pour les utilisateurs qui souhaitent exécuter leurs modèles d’IA directement sur leur ordinateur, sans dépendre systématiquement des services cloud, le Samsung SSD 990 réunit les performances, la capacité et la fiabilité nécessaires pour répondre aux demandes exigentes.

En savoir plus



Cet article a été rédigé en partenariat avec Samsung.