Le MacBook Pro M5 peine à offrir un refroidissement performant

Le MacBook Pro M5 chauffe toujours fortement sous charge, mais reste légèrement plus frais que le modèle M4 grâce à des ajustements thermiques mineurs malgré un système de refroidissement inchangé.

Les tests récents du MacBook Pro M5 révèlent que son système de refroidissement à un seul ventilateur n’empêche pas totalement la surchauffe du processeur lors de charges intensives. Selon une analyse publiée par la chaîne YouTube Max Tech, le nouveau modèle peut atteindre jusqu’à 99 °C lors du test Cinebench 2024, entraînant un thermal throttling (ralentissement thermique) destiné à protéger la puce.

Image : Max Tech

Le MacBook Pro M5 partage le même châssis et la même conception de dissipation thermique que le modèle M4, à savoir un unique ventilateur et un seul caloduc. Toutefois, Apple semble avoir procédé à de légères optimisations, car malgré une consommation électrique légèrement supérieure (21,81 W contre 18,4 W pour le M4), la température moyenne du M5 reste légèrement inférieure. Le M4 atteignait en effet des pics de 114 °C, avec une moyenne d’environ 101 °C sur les cœurs, contre 99 °C pour le M5.

Image : Max Tech

Ces résultats suggèrent que la marque aurait ajusté la courbe de ventilation pour une montée plus rapide du ventilateur ou utilisé un nouveau matériau thermique, tel que la pâte PTM7950, réputée pour ses performances proches du métal liquide. Malgré tout, le système reste limité pour des charges extrêmes, et le refroidissement ne suffit pas à éviter le ralentissement du processeur.

En usage réel, notamment lors de sessions de jeu comme Cyberpunk 2077 avec ray tracing activé, le MacBook Pro M5 conserve des performances stables tout en maîtrisant mieux la température que son prédécesseur. Pour les utilisateurs du MacBook Pro M4 souhaitant réduire la chauffe sans changer d’appareil, l’application d’une pâte thermique plus performante comme la PTM7950 peut représenter une alternative, à condition de savoir démonter l’ordinateur.