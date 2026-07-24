Comment assembler un PC gaming sans se ruiner, avec Windows 11 Pro à 22 € seulement

Monter un PC gaming performant ne signifie pas forcément dépasser les 1 000 €. En choisissant les bons composants et en profitant d’une licence Windows 11 Pro à seulement 22 € chez VIP-URcdkey, il est possible d’optimiser son budget sans faire de compromis sur l’expérience de jeu.

Assembler soi-même son PC gaming reste l’un des meilleurs moyens d’obtenir une machine performante sans exploser son budget. En choisissant soigneusement chaque composant, il est possible de jouer dans d’excellentes conditions tout en évitant de payer le surcoût des configurations préassemblées.

Mais un PC ne se résume pas à son processeur ou à sa carte graphique. Le système d’exploitation joue lui aussi un rôle essentiel, tant pour les performances que pour la compatibilité avec les derniers jeux et technologies. C’est pourquoi Windows 11 Pro s’impose aujourd’hui comme la référence pour les joueurs. Pour limiter le coût de la configuration, il est possible d’acheter une licence Windows 11 Pro authentique à un tarif bien inférieur au prix public sur VIP-URcdkey, une solution qui permet de consacrer une plus grande partie de son budget aux composants. On vous explique plus loin dans cet article les éléments à privilégier pour monter un PC gaming équilibré en 2026.

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Nous avons sélectionné quelques-unes des meilleures offres disponibles sur VIP-URcdkey, mais n’hésitez pas à parcourir le site, qui regorge de bons plans. Dans tous les cas, pensez à appliquer le code promotionnel proposé (-10 % ou -25 %, selon l’offre) avant de valider votre achat afin de bénéficier de la meilleure remise.

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👍 Choisir les bons composants sans dépasser son budget

Avec quelques choix judicieux, il est possible de monter un PC gaming performant sans exploser son budget. Voici les composants à privilégier pour jouer confortablement en 2026.

Un processeur offrant le meilleur rapport performances/prix

Le processeur est le cœur de votre configuration. Pour une machine gaming abordable, inutile de viser les modèles les plus haut de gamme. Des références comme les AMD Ryzen 5 ou les Intel Core i5 de dernière génération offrent un excellent équilibre entre prix et performances. Avec six cœurs ou davantage, ils sont capables de faire tourner les jeux récents tout en gérant sans difficulté le multitâche, le streaming ou les applications utilisées en arrière-plan.

La carte graphique, le composant à privilégier

C’est sur la carte graphique qu’il est généralement le plus intéressant d’investir. Selon votre budget, une GeForce RTX 5060 ou une Radeon RX 9060 XT permettra de jouer confortablement en Full HD, voire en 1440p sur de nombreux titres. Ces cartes prennent également en charge des technologies comme le ray tracing, le DLSS de Nvidia ou le FSR d’AMD, qui améliorent la qualité d’image tout en augmentant les performances.

32 Go de mémoire vive pour voir venir

En 2026, 32 Go de DDR5 constituent le meilleur choix pour une configuration destinée à durer plusieurs années. Cette capacité permet de lancer les jeux les plus récents tout en conservant un navigateur, Discord ou un logiciel de streaming ouverts sans ralentissement. Si le budget est vraiment limité, 16 Go restent exploitables, mais 32 Go offrent une meilleure marge pour les futurs jeux.

Un SSD NVMe pour réduire les temps de chargement

Le SSD est devenu indispensable sur un PC gaming moderne. Un modèle NVMe PCIe 4.0 de 1 To offre suffisamment d’espace pour Windows, plusieurs jeux AAA et les principales applications, tout en réduisant considérablement les temps de chargement. Si votre budget le permet, un SSD de 2 To apportera davantage de confort en évitant de devoir désinstaller régulièrement des jeux pour libérer de l’espace.

Windows 11 Pro, un allié pour les joueurs

Le système d’exploitation est un élément essentiel d’une configuration gaming. Windows 11 Pro offre une compatibilité optimale avec les jeux PC, Steam, Epic Games Store, Xbox et les principales plateformes de distribution. Il prend également en charge les technologies récentes comme DirectX 12 Ultimate, Auto HDR ou encore DirectStorage, qui accélère les temps de chargement sur les SSD NVMe compatibles et améliore l’expérience dans les jeux qui en tirent parti.

Au-delà du jeu, Windows 11 Pro apporte également des fonctions de sécurité renforcées et des outils d’administration supplémentaires, utiles pour les utilisateurs qui se servent de leur ordinateur aussi bien pour jouer que pour travailler.

Pour réduire le coût global de la configuration, il est possible d’acheter une licence Windows 11 Pro sur VIP-URcdkey, à un tarif bien inférieur au prix public. L’économie réalisée peut alors être réinvestie dans un meilleur GPU, davantage de mémoire vive ou un SSD plus spacieux, autant de composants qui auront un impact direct sur les performances de votre PC gaming.

Cet article a été rédigé en partenariat avec VIP-URcdkey.