Fin de la flambée des prix ? Un expert annonce un effondrement des tarifs des smartphones d’ici fin 2027

Alors que les prix des smartphones continuent de grimper en 2026, un tipster reconnu dans le secteur évoque la possibilité d’une chute importante des tarifs dès 2027, portée par l’arrivée massive de puces mémoire chinoises sur le marché.

Les prix des smartphones ne cessent d’augmenter. En 2026, le Galaxy S26 a connu une hausse de 100 dollars par rapport à son prédécesseur, tandis que le Galaxy Z Fold 8 Ultra, récemment annoncé, démarre à 2 100 dollars, soit 100 dollars de plus que le modèle précédent. Apple n’échappe pas à cette tendance : Tim Cook a lui-même évoqué des hausses de tarifs pour la future gamme iPhone 18.

Les fabricants justifient ces augmentations par la pénurie de puces électroniques, exacerbée par la demande croissante de l’industrie de l’IA et des centres de données. Mais cette situation pourrait évoluer d’ici 2027.

Une pénurie de composants qui pourrait s’atténuer

Selon Yogesh Brar, un analyste reconnu pour ses prédictions dans le secteur technologique, la crise des semi-conducteurs devrait persister jusqu’au premier trimestre 2028. Cependant, un changement pourrait intervenir si des fabricants chinois comme CXMT et YMTC inondent le marché de puces mémoire et de stockage en 2027.

© Tom’s Hardware

Dans ce scénario, Samsung et Apple pourraient ne plus avoir besoin de répercuter les coûts élevés des composants sur les prix de vente. « Si cela se confirme, préparez-vous à une baisse significative des tarifs », indique Yogesh Brar. Une prudence reste nevertheless de mise : les prédictions, même émanant de sources fiables, ne sont pas des certitudes.

L’iPhone 20 pourrait-il en bénéficier ?

La gamme iPhone 18, attendue prochainement, devrait subir une hausse de prix, mais la situation pourrait être différente pour l’iPhone 20, prévu pour 2027. Ce modèle marquera un anniversaire important pour Apple, ce qui pourrait inciter la marque à stabiliser, voire réduire, ses tarifs pour en faire un argument commercial.

Si le marché des puces se détend effectivement, Apple aurait une justification technique pour éviter une nouvelle augmentation. À l’inverse, la firme pourrait aussi profiter de l’occasion pour maintenir des prix élevés, en misant sur l’attrait symbolique d’un modèle anniversaire.

Une incertitude qui persiste

Rien n’est encore joué. Les dynamiques du marché, les stratégies des constructeurs et les aléas de la production pourraient modifier la donne.

Pour les consommateurs envisageant un achat en 2027, la prudence financière reste conseillée : économiser davantage aujourd’hui pourrait permettre de faire face à d’éventuelles surprises, qu’elles soient positives ou négatives.