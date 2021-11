Trois jeux gratuits sur trois plateformes : Epic Games Store, GOG et Ubisoft Store

Vous pouvez encore récupérer gratuitement (jusqu’à demain 17 heures) le jeu Aven Colony sur l’Epic Games Store ; mais trois autres titres sont également à glaner sans sortir la CB. Pour le premier, la récolte s’effectue toujours sur la plateforme d’Epic Games : il s’agit de Tiny Tina et la Forteresse du Dragon : Une aventure merveilleuse, un soft édité par Gearbox Software et Stray Kite Studios vendu 10 euros en temps normal. Il est proposé gratuitement jusqu’au mardi 16 novembre 17 heures. La suite de la collecte se déroule sur GOG, où vous trouverez Outcast 1.1, un vieux jeu sorti en 31 juillet 1999 et offert jusqu’à une date inconnue. Enfin, la moisson se termine sur le store d’Ubisoft avec la trilogie Assassin’s Creed Chronicles affichée à 0 euros au lieu de 25 euros ; l’offre expire le 12 novembre à 11 heures.

Tiny Tina et la Forteresse du Dragon : Une aventure merveilleuse sur l’Epic Games Store

Tiny Tina et la Forteresse du Dragon : Une aventure merveilleuse est une réédition d’une des campagnes de Borderlands 2 : « Écrabouillez des squelettes, tuez des dragons et affrontez des golems géants dans Tiny Tina et la Forteresse du Dragon : Une aventure merveilleuse. Redécouvrez le jeu salué par la critique en 2013 avec cette campagne individuelle bourrée de fantasy, d’humour et de montagnes de butin magique ! ».

Ce FPS avec butin est jouable en solo ou en coopération. Il nécessite un PC répondant aux exigences minimales suivantes : processeur Intel i3 530 @ 2,93 GHz/AMD Phenom II X4 805 @2,5 GHz ; carte graphique NVIDIA Geforce GTX 780 @3GB/AMD Radeon HD 7970 @3GB ; 4 Go de RAM ; 15 Go d’espace disque disponible.

Assassin’s Creed Chronicles sur l’Ubisoft Store

Paru en février 2016, Assassin’s Creed Chronicles vous propose de « prolonger l’expérience Assassin’s Creed en découvrant les histoires oubliées de trois Assassins dans de nouvelles périodes historiques et avec un gameplay furtif inédit en 2.5D ».

Votre ordinateur doit embarquer au minimum un processeur Intel Core 2 Duo E8200 2,6 GHz / AMD Athlon II X2 240 2,8 GHz ; une carte graphique NVIDIA GeForce GTS450 / AMD Radeon HD5770 ; posséder 2 Go de RAM et 4 Go d’espace disque libre.

Outcast 1.1 sur GOG

Outcast 1.1 est un jeu sorti en 1999 appartenant aux genres Action – Aventure – SF. Voici son scénario : « L’armée des États-Unis d’Amérique a envoyé une sonde dans le plus grand secret afin de prouver l’existence d’un univers parallèle. Bien que la sonde ait réussi à pénétrer dans cet univers alternatif, sa première transmission depuis une planète nommée Adelpha se voit mystérieusement interrompue.

La perte de la sonde provoque une suite catastrophique d’événements qui provoque la création d’un trou noir menaçant la Terre. Le seul moyen de sauver la Terre est de retrouver la sonde et de la réparer. »

Naturellement, ce titre signé Fresh3D / THQ Nordic GmbH a des exigeances matérielles obsolètes en 2021 ; il est donc jouable sur la quasi-totalité des PC capables de faire fonctionner Windows 7, 8, 10 ou 11.