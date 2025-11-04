Huawei copie l’iPhone Air avec un nouveau smartphone ultra fin

Huawei prépare le Mate 70 Air, un smartphone fin en aluminium et verre doté d’un triple module photo ambitieux, d’une grande batterie de 6 500 mAh et d’un positionnement proche d’un modèle haut de gamme.

Huawei, qui ne vend quasiment plus de smartphones en France, s’apprête à sortir un nouvel appareil en Chine. De nouvelles fuites en provenance de Weibo dévoilent les premières images du Huawei Mate 70 Air, un modèle qui semble vouloir s’éloigner de la tradition des versions allégées de la marque. Le smartphone afficherait un design fin en aluminium et verre, mais abriterait des caractéristiques techniques proches d’un modèle haut de gamme.

Un design fin et un nom pas original

Les images diffusées montrent un appareil au châssis élancé et à la grande île circulaire accueillant plusieurs capteurs photo, dans un style proche de celui des modèles phares de la série Mate. La boîte visible sur les clichés confirme le nom “Mate 70 Air”, laissant penser qu’il s’agit bien d’un produit final et non d’un prototype.

Le design conserve les codes esthétiques de Huawei, avec une disposition symétrique des capteurs et une finition brillante. D’après les informations partagées par le leaker chinois PandaBald, le Mate 70 Air serait équipé d’un capteur principal de 50 mégapixels, d’un ultra grand-angle de 13 MP, et d’un téléobjectif périscope de 8 MP. Cette configuration, assez rare pour un modèle supposé privilégier la finesse, laisse entrevoir une orientation plus “photo” que prévue.

Une batterie imposante pour un smartphone ultra-fin

Les rumeurs évoquent également la présence d’un capteur principal de 1/1,3 pouce et d’une batterie de 6500 mAh, un chiffre inhabituellement élevé pour un smartphone dont l’épaisseur ne dépasserait pas 6 mm. Si ces données se confirment, Huawei aurait réussi à concilier design compact et autonomie importante, une combinaison rarement atteinte sur le marché.

En comparaison, le récent Moto Edge 70 embarque une batterie de 4800 mAh, tandis que des modèles concurrents comme le Galaxy S25 Edge ou l’iPhone Air proposent des capacités inférieures. Le Mate 70 Air semble donc viser un équilibre entre portabilité et endurance, sans sacrifier les performances.

Un modèle haut de gamme avec de grosses caractéristiques

Selon une fiche provisoire apparue sur le site de China Telecom, le smartphone porterait la référence SUP-AL90 et serait propulsé par un processeur Kirin 9020, avec jusqu’à 16 Go de RAM. Trois coloris seraient proposés : Obsidian Black, Feather White et Gold Silver Brocade.

Le système d’exploitation n’a pas encore été confirmé, mais la présence d’HarmonyOS NEXT paraît probable, au regard de la stratégie actuelle de Huawei. Le constructeur semble ainsi vouloir positionner le Mate 70 Air comme un modèle fin et élégant, à l’instar de l’iPhone Air d’Apple, mais sans compromis majeur sur les performances ou la photographie.

Disponible en Chine, pas en France ?

Le Huawei Mate 70 Air pourrait être présenté officiellement autour du 6 novembre en Chine. Comme pour les précédentes générations, la disponibilité internationale reste incertaine, Huawei concentrant désormais la majorité de ses lancements sur son marché domestique.