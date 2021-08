Turtle Beach présente son casque Recon 200 Gen 2

Le successeur du Recon 200 proposé dans des coloris blanc, noir et bleu nuit à un tarif de 59,99 euros.

Turtle Beach ajoute un nouveau casque à son catalogue, le Recon 200 Gen 2. Ce modèle filaire remplace le Recon 200 original lancé en 2017 mais conserve le même tarif recommandé de 59,99 euros. Il se destine aux consoles Xbox Series X / S, Xbox One, PlayStation 5 et PlayStation 4, Nintendo Switch, PC ; plus généralement, à toute plateforme munie d’un port jack 3,5 mm.

Dans le communiqué, Juergen Stark, PDG de Turtle Beach Corporation soutient : « À 59,99 euros, les joueurs ne trouveront pas d’autre casque capable de concurrencer le Recon 200 Gen 2 en matière de son amplifié et de fonctionnalités. Le Recon 200 original avait déjà de quoi plaire aux joueurs ; le Gen 2 est encore meilleur avec son design actualisé et ses fonctions supplémentaires, le tout pour le même prix de vente conseillé qui a rendu l’original si attrayant. La combinaison des performances audio, du confort et de la compatibilité multiplateforme du Gen 2 devrait le placer en tête de liste chez les joueurs à la recherche d’un nouveau casque abordable. »

Haut-parleurs de 40 mm

La déclaration ci-dessus fait référence à l’audio amplifié proposé par ce Recon 200 Gen 2. Un amplificateur alimenté par une batterie offrant 12h d’autonomie assure cette amplification ; la batterie épuisée, le casque peut continuer à fonctionner en mode passif.

Les autres caractéristiques du casque comprennent un microphone à interrupteur avec retour audio ; des haut-parleurs de 40 mm prenant en charge les technologies de son surround spatial Windows Sonic, Dolby Atmos, DTS Headphone : X1, et Sony 3D Audio ; des coussinets en mousse à mémoire de forme estampillés ProSpecs pour faciliter le port de lunettes.

Turtle Beach propose ce Recon 200 Gen 2 dans les coloris noir, blanc et bleu nuit. Vous pouvez le précommander à partir d’aujourd’hui. Les expéditions débuteront le 19 septembre 2021.

