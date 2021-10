Ubisoft : des problèmes de performance avec ses jeux sur votre PC ? C’est sans doute à cause des logiciels tiers

Les jeux Ubisoft ne sont pas vraiment des modèles d’optimisation sur PC ; c’est plutôt l’inverse. À en croire divers tests, les derniers opus des franchises Assassin’s Creed, Far Cry et Watch Dogs, autrement dit Assassin’s Creed Valhalla, Far Cry 6, et Watch Dogs Legion, perpétuent cette tradition. Mais selon Ubisoft, les problèmes de performance ne proviennent pas nécessairement d’un mauvais codage ou de protections décriées comme VMProtect ou Denuvo, largement déployées sur ses titres. Non, d’après un récent Tweet du studio, la cause se situe peut-être ailleurs, du côté de programmes tiers : de Skype, de Discord, voire carrément de Razer Synapse.

Le Tweet renvoie vers un article qui met en garde contre « certains services Microsoft ou logiciels tiers fonctionnant en arrière-plan pouvant interférer avec vos jeux ». Il contient une petite vidéo prodiguant quelques astuces. Ainsi, sachez qu’avant de lancer un jeu Ubisoft, il est par exemple vivement recommandé de fermer la calculatrice et le bloc-notes, deux applications extrêmement gourmandes en ressources matérielles, c’est bien connu…

L’architecture Alder Lake source d’incompatibilités avec les DRM d’anciens jeux ?

Certains accusés paraissent bien inoffensifs

De plus, le studio liste toutes une série de programmes susceptibles « d’interférer avec les jeux Ubisoft ». Parmi les incriminés, des logiciels de peer-to-peer comme BitTorrent, uTorrent, de streaming tels qu’OBS ou Xplit Gamecaster, mais aussi, plus surprenant, Discord, Skype, ou Razer Synapse. En outre, Ubisoft « recommande également de désactiver les fonctions expérimentales disponibles via NVIDIA GeForce Experience et Radeon Settings ».

Si certains des logiciels mentionnés sont effectivement susceptibles de causer des plantages et d’impacter les performances d’un PC, d’autres paraissent quand même assez inoffensifs. Bref, des conseils de bon sens toujours utiles à appliquer ; de là à considérer qu’ils sont à l’origine d’une surcharge d’un seul cœur CPU ou d’un GPU sous-sollicité…

Assassin’s Creed: Origin, le DRM ne plombe pas le CPU selon Ubisoft