Ubisoft révèle les configurations PC pour jouer à Rainbow Six Extraction en 1080p/1440p/2160p

Rainbow Six Extraction sortira dans deux semaines, le 20 janvier précisément. Le titre sera jouable sur consoles et PC. Ubisoft a révélé les configurations pour en profiter sur cette dernière plateforme. Par ailleurs, le soft étant compatible avec le DLSS, NVIDIA a publié une une vidéo illustrant les gains en matière d’images par seconde en 4K.

Le ticket d’entrée pour du 1080p / Low à un nombre d’IPS hélas non précisé est relativement modeste. Votre PC doit répondre aux exigences suivantes : processeur Core i5-4460 ou AMD Ryzen 3 1200 ; carte graphique NVIDIA GeForce GTX 960 ou AMD Radeon RX 560 ; 8 Go de RAM.

Pour faire fonctionner Rainbow Six Extraction en 1080p / High, tablez au minimum sur : un processeur Intel Core i7-4790 ou AMD Ryzen 5 1600 ; une carte graphique NVIDIA GeForce GTX 1060 ou AMD Radeon RX 580 ; 16 Go de RAM.

Le 1440p / High impose au moins un processeur Intel Core i5-8400 ou AMD Ryzen 5 2600X ; une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 2060 ou AMD RX 5600 XT ; toujours 16 Go de RAM.

Enfin, la machine de ceux qui souhaitent jouer en 2160p / Ultra doit être aussi performante voire plus qu’une dotée d’un processeur Core i9-9900K ou AMD Ryzen 7 3700X ; d’une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 3080 ou AMD Radeon RX 6800 XT ; de 16 Go de RAM.

Le jeu occupe 85 Go d’espace disque. Prévoyez 9 Go supplémentaires pour les textures HD. D’autre part, comme précisé dans le coin supérieur droit de l’image, Rainbow Six Extraction prend notamment en charge les écrans ultra-larges et ne limite pas la fréquence de rafraîchissement.

Un FPS coopératif

Pour ceux qui l’ignorent, Rainbow Six Extraction est un FPS coopératif consistant à affronter des extraterrestres (appelés « Archéens ») et des parasites (baptisés « Protéens »).

Ubisoft résume : « Assemblez votre équipe d’agents d’élite Rainbow Six et lancez des incursions au sein de zones d’endiguement totalement imprévisibles afin d’affronter une menace alien mortelle et en constante évolution. Coopérez et risquez le tout pour le tout dans votre combat contre cet ennemi inconnu. »