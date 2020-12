Un cliché dévoile 78 GeForce RTX 3080 installées dans une ferme de minage

Vous attendez peut-être patiemment votre RTX 3080 depuis plusieurs semaines, en vous demandant où peuvent bien se trouver toutes les cartes produites depuis août ; voici peut-être un élément de réponse : chez les mineurs de crypto-monnaie. En tout cas, certains chanceux ne possèdent pas une RTX 3080, ni même deux ou trois… mais carrément 78 !

Cette armada, qui appartiendrait à un dénommé Simon Byrne, renferme 78 RTX 3080 de chez PNY. Valeur totale de l’ensemble : environ 56 000 euros si l’on se base sur un prix de 719 euros par RTX 3080. Mais actuellement, une RTX 3080 se négocie 1 200 dollars environ outre-Atlantique. Cela fait passer la valeur de l’ensemble à 93 600 dollars, que l’on peut arrondir à 100 000 dollars en prenant en compte les coûts d’installation.

Des milliers de dollars gagnés chaque mois

La consommation électrique totale de l’ensemble est estimée à 23,4 kilowatts. Faire fonctionner toutes ces RTX 3080 se traduit par une facture d’électricité mensuelle d’approximativement 2 160 dollars. Cela permet de se passer de chauffage durant l’hiver mais surtout, rapporte potentiellement de l’argent.

Le rendement d’une RTX 3080 en minage d’Ethereum via Ethash est d’environ 83 MH/s, soit 6 474 MH/s pour 78 GPU. Cela donne une production mensuelle d’Ethereum de 17,3 ETH.

Les prix des cryptomonnaies varient sans cesse. Mais pour avoir un ordre d’idée, un tel rendement correspondait à environ 12 870 dollars par mois au moment où TechArp a fait ses calculs. Facture d’électricité déduite, ce sont donc 10 700 dollars de revenus engrangés chaque mois ; plus de 128 000 dollars en un an si les cours ne bougeaient pas. Il faudra donc un peu moins d’un an pour rentabiliser l’investissement initial.