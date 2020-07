Un connecteur d’alimentation 12 broches pour les cartes graphiques Ampere de NVIDIA ?

Les prochaines cartes graphiques grand public de NVIDIA, baptisées Ampere, arriveront probablement en septembre. Au cours des semaines précédentes, plusieurs fuites ont donné quelques indices à leur sujet. L’un des thèmes qui revient régulièrement est celui de leur consommation électrique. Certains modèles engloutiraient jusqu’à 350W, peut-être en partie à cause d’une gravure en 8 nm par Samsung plutôt qu’en 7 nm par TSMC. Un appétit de watts facteur de chaleur, qui imposerait une imposante et onéreuse solution de refroidissement. L’autre conséquence de cette consommation serait l’utilisation d’un connecteur d’alimentation 12 broches pour les GPU haut de gamme.

C’est la découverte faite par FCPowerUp. Sur l’image fournie, on découvre un câble 12 broches. Celui-ci concernerait les GPU GA102 / GA104, autrement dit les cartes RTX 3080 Ti / RTX 3090, RTX 3080, RTX 3070 Ti et RTX 3070. La source mentionne également un connecteur 4 broches dont la fonction n’est toutefois pas précisée.

L’Asus ROG Strix GeForce RTX 3080 Ti en fuite

Vers des câbles modulaires 12 broches ?

Le connecteur 12 broches en 12V serait capable d’encaisser 600W à 8,5A. Pas de panique si vous comptiez acheter une carte Ampere ; selon toute vraisemblance, cet achat n’imposera pas un changement d’alimentation, du moins si celle-ci est de bonne qualité et qu’elle propose suffisamment de câbles. En effet, a priori, il sera possible de pourvoir cette entrée 12 broches et donc d’alimenter la carte graphique avec deux connecteurs 6 broches, bien que ceux-si se limitent à du 6A.

Il est également envisageable que certains fabricants de blocs d’alimentation modulaires proposent des câbles 12 broches à la vente. Le site DSOGaming, qui a relayé l’article de FCPowerUp, indique avoir contacté plusieurs marques afin d’obtenir des précisions. Nous vous tiendrons au courant si celles-ci apportent de nouvelles informations.

