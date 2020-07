Les GPU Ampere finalement gravés en 8 nm par Samsung ?

C’est un feuilleton qui a débuté il y a plus d’un an : en juin 2019, le DigiTimes rapportait que NVIDIA délaissait TSMC au profit de Samsung pour ses GPU Ampere, censés être gravés en 7 nm. Le deuxième épisode s’est déroulé en décembre dernier, avec une info partagée par Anthony Garreffa selon laquelle TSMC produirait bien une grosse majorité des GPU Ampere. Troisième acte : Samsung se chargerait finalement de la production des RTX 3000. Surtout, la finesse de gravure serait en 8 nm et non en 7 nm.

C’est ce qu’affirme un dénommé kopite7kimi, une source réputée fiable. L’individu avait notamment évoqué les GPU Hooper de NVIDIA dès novembre 2019. Pour en revenir aux GPU Ampere, ces derniers ne s’appuieraient donc pas sur le process 7 nm FinFET de TSMC, mais sur le 8LPP (8 nm) de Samsung, un dérivé du process 10LPP (10 nm). Le 8LPP de l’entreprise coréenne offre une densité de transistors de 61 millions/mm². À titre de comparaison, le N7 de TSMC atteint une densité de 91,2 millions de transistors par mm².

L’Asus ROG Strix GeForce RTX 3080 Ti en fuite

AMD seul sur le 7 nm pour une génération de plus

Ce choix concernerait au moins toutes les cartes haut de gamme basées sur le GPU GA102 : RTX 3080, RTX 3080 Ti et RTX 3090 ou Titan RTX. Au niveau des performances, cela ne devrait pas avoir une incidence notable. La RTX 2080 Ti, pourtant gravée en 12 nm, reste la référence grand public la plus rapide du marché, devant les cartes Navi d’AMD pourtant gravées en 7 nm.

Toutefois, ce process 8LPP pourrait expliquer le potentiel appétit des cartes Ampere. Des sources rapportent en effet des TBP de 320W voire 350W. Les GPU Navi d’AMD, en 7 nm, sont de leur côté peu énergivores. On peut supposer que les prochains GPU Big Navi, sous architecture RDNA2, feront preuve de la même sobriété. En outre, sur un plan purement marketing, AMD conserverait l’atout de la finesse de gravure la plus basse.