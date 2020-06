Une RTX 3080 avec 10 Go de mémoire GDDR6X et une RTX 3090 avec 24 Go ?

Au cours du week-end, on a découvert des photos d’une RTX 3080 avec une conception originale. Selon les données communiquées par Igor Wallossek, cette solution de refroidissement coûte à elle seule 150 dollars. Logiquement, NVIDIA réserverait ce refroidisseur, dont la longueur totale est estimée à 21,9 cm, aux cartes haut de gamme armées d’un GPU GA102.

Toujours selon Igor’s LAB, ce GPU équipera les RTX 3080, RTX 3080 Ti et une étonnante RTX 3090, remplaçante de la Titan RTX. Ce n’est pas tout, puisque le site dévoile également une partie des spécifications.

Le trailer du jeu Scorn pour la Xbox Series X tourne avec une RTX 2080 Ti

Vitesse mémoire de 18 ou 20 Gbit/s

Ainsi, on apprend que la RTX 3080 embarque 10 Go de mémoire GDDR6X sur un bus de 320 bits. La RTX 3080 s’appuie sur 11 Go de mémoire GDDR6X sur un bus de 352 bits. Ces deux références ont un TBP de 320W. La RTX 3090 se dote de 24 Go de mémoire GDDR6X sur un bus de 384 bits, pour un TBP de 350W. Grâce à l’utilisation de mémoire GDDR6X, la vitesse mémoire pourrait atteindre 18 voire 20 Gbit/s.

Référence PCB GPU Modèle Extension Mémoire Interface TBP Connectique SKU10 PG132 GA102 RTX 3090 (Ti/Super) 24 Go GDDR6X 384-bit 350 W 3x DP, HDMI

NVLink SKU20 PG132 GA102 RTX 3080 (Ti/Super) 11 Go GDDR6X 352-bit 320 W 3x DP, HDMI SKU30 PG132 GA102 RTX 3080 Aucune 10 Go GDDR6X 320-bit 320 W 3x DP, HDMI

Si l’on se base sur de précédents éléments énoncés par un certain chiakokhua , la RTX 3080 Ti pourrait posséder 8192 cœurs CUDA et 256 cœurs RT. La RTX 3080 aurait quant à elle 4608 cœurs CUDA et 144 cœurs RT. Cependant, les prédictions de l’individu au sujet de la mémoire et des GPU ne coïncident pas avec celles d’Igor Wallossek. Ces anciennes valeurs sont donc à prendre avec circonspection. Réponse probable d’ici quelques semaines, puisque NVIDIA envisagerait de sortir ses GPU Ampere en septembre prochain, en même temps que les GPU Big Navi d’AMD.

Enfin, sachez que l’entreprise est plutôt mécontente des fuites concernant les photos divulguées ce week-end et qu’elle mène des investigations auprès de ses deux sous-traitants Foxconn et BYD.