Un détaillant liste des PC portables armés de GeForce RTX 3080, 3070 et 3060 mobiles

Fin novembre, WCCFTech nous apprenait que les RTX 3000 mobiles débarqueraient en janvier 2021 ; ce, en dépit des difficultés d’approvisionnement auxquelles doit faire face NVIDIA. Une récente fuite accrédite cette hypothèse : le détaillant néerlandais Azerty a listé plusieurs modèles de PC portables Gigabyte armés de telles cartes.

On doit cette découvert à momomo_us. Il n’y a pas encore de stocks, et le revendeur estime les délais de livraison supérieurs à 10 jours ouvrables. Ainsi, on peut miser sur une annonce de la part de NVIDIA lors du CES 2021 (du 11 au 14 janvier) pour une commercialisation dans la foulée. Tous les ordinateurs portables, des 15 et 17 pouces, embarquent des processeurs Intel Comet Lake-H, du Core i7 au Core i9, ainsi qu’une RTX 3080 Max-Q, RTX 3070 Max-Q ou RTX 3060 Max-P .

Intel enrichirait sa gamme Comet Lake-H d’un Core i5 à 6 cœurs / 12 threads

D’abord les RTX 3070 et RTX 3080 Max-Q ?

Les PC dotés d’une RTX 3060 Max-P devraient arriver plus tard ; en tout cas, on imagine mal NVIDIA lancer la référence en version mobile avant sa version dédiée. Sans surprise, les machines sont assez onéreuses, avec des prix allant de 2 026,32 euros à 5 134,26 euros.