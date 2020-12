NVIDIA admet que l’offre de RTX 3000 n’est pas suffisante

Et évoque pour la première fois des difficultés d’approvisionnement.

Acquérir une carte graphique de dernière génération s’avère délicat en ce moment, que vous optiez pour une RX 6800 / RX 6800 XT d’AMD ou une RTX 3000 de NVIDIA ; d’ailleurs, la RTX 360 Ti lancée hier semble déjà en rupture de stock un peu partout. Si jusqu’ici, NVIDIA se refusait à admettre explicitement un problème d’approvisionnement, Colette Kress, la directrice financière du groupe, l’a finalement formulé lors de la 24e conférence technologique du Crédit Suisse.

Dans un webcast, elle reconnaît que Samsung Foundry, en charge de la production, a dû mal à fournir un approvisionnement suffisant ; Colette Kress se garde toutefois de détailler les difficultés rencontrées. Elle rapporte : « Nous avons des contraintes d’approvisionnement et nos contraintes d’approvisionnement vont au-delà de ce que nous constatons en termes de plaquettes et de silicium, mais oui, certaines contraintes se situent au niveau des substrats et des composants ».

GeForce RTX 3060 Ti : le choix de la raison

Une amélioration progressive de la situation, mais pas de date

La directrice financière ajoute : « Nous continuons à travailler sur notre offre mais nous pensons cependant que la demande restera probablement supérieure à l’offre au quatrième trimestre en ce qui concerne l’ensemble des solutions gaming ». En d’autres terme, la pénurie touche les cartes graphiques pour PC fixes mais également les GPU mobiles ; elle pourrait ainsi retarder l’arrivée des RTX 3080 et RTX 3070 mobiles prévue pour janvier.

En ce qui concerne l’avenir, Colette Kress reste prudente : « Nous nous attendons à ce qu’il faille probablement quelques mois pour que l’offre rattrape la demande, mais pour l’instant, il nous est vraiment difficile de quantifier. Nous nous concentrons donc sur la mise sur le marché de nos pièces pour cette très importante période de vacances. Chaque jour, les choses continuent de s’améliorer. Nous serons en mesure de fournir des informations supplémentaires avant la fin du trimestre ».

Source : Tom’s Hardware US