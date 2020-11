Les RTX 3080 et RTX 3070 mobiles débarqueront en janvier 2021

En septembre, NVIDIA a officiellement présenté ses cartes graphiques GeForce RTX 3090, 3080 et 3070 pour PC fixes basées sur l’architecture GPU Ampere ; une architecture qui présente une nette évolution par rapport à Turing, lancée en 2018. Les joueurs qui s’adonnent à leur passe-temps sur ordinateurs portables seront donc contents d’apprendre que l’entreprise a programmé le lancement de RTX Ampere versions mobiles pour janvier 2021, avec les RTX 3080 et RTX 3070 dans un premier temps. Suivra ensuite la RTX 3060 mobile.

Selon le tableau fourni par WCCFTech, dont les données proviendraient directement de chez NVIDIA, la RTX 3080 mobile offre un niveau de performances proche de la RTX 2080 Super desktop ; la RTX 3070 mobile, de la RTX 2070 Super desktop ; enfin, la RTX 3060 mobile, de la RTX 2070 desktop. En janvier, seuls Asus et MSI lanceront des ordinateurs portables munis de RTX 3080 et RTX 3070 ; des modèles HP, Dell et Lenovo n’arriveront qu’en avril.

La fiche technique d’une RTX 3060 Ti signée Manli dévoilée

Des RTX 3000 au cycle de vie court ?

Autre nouveauté importante : certaines machines associeront un processeur mobile AMD et une carte graphique NVIDIA RTX haut de gamme. Ces dernières ne seront donc plus réservées aux processeurs Intel. En effet, actuellement, les APU Renoir collaborent avec des RTX 2060 au mieux ; la donne changera avec l’introduction des Ryzen 5000 Cezanne, qui seront associés à des RTX 3070 et RTX 3080 dans des PC.

Par ailleurs, pour le milieu de gamme, NVIDIA envisage de nouvelles variantes de GTX 1650 Ti et GTX 1660 Ti. Pour le moment, les spécifications de ces références restent inconnues.

Enfin, WCCFTech rapporte deux derniers éléments intéressants. Tout d’abord, que ces RTX 3000 mobiles auraient un cycle de commercialisation relativement court. La raison évoquée : l’arrivée de RTX gravées en 7 nm par TSMC. Cette piste a déjà été mentionnée pour les versions fixes il y a quelques semaines.

La dernière précision concerne les PC portables actuels munis de RTX 2000 : les fabricants vont chercher à rapidement écouler leurs stocks d’ici janvier, ce qui augure de promotions agressives.