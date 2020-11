Un détaillant saoudien dévoile deux RTX 3060 Ti

Vendues 1 013 et 989 dollars ; pas d’inquiétude, dans le pays, les cartes coûtent presque deux fois plus chères qu’aux États-Unis.

Un revendeur saoudien, Silicon Valley Computers, aurait en sa possession des GeForce RTX 3060 Ti Eagle 8G et GeForce RTX 3060 Ti Gaming OC 8G de Gigabyte ; il a partagé une photographie et même une vidéo sur Facebook. Cela donne quelques indices sur le tarif de la carte.

Silicon Valley Computers liste l’Eagle 8G et la Gaming OC 8G à des tarifs de 986,40 et 1 013,07 dollars respectivement. L’Arabie Saoudite a un taux de TVA de 15 % ; TVA déduite, les montants sont donc de 857,73 et 880,93 dollars. Sachant que le détaillant vend la RTX 3070 Gaming OC de Gigabyte 1 112,57 dollars, un modèle qui coûte environ 570 dollars aux USA, la différence est de 95,2 % ; une fois ce surcoût déduit, on arrive à des prix approximatifs de 439 et 451 dollars pour les deux RTX 3060 Ti. Ces sommes coïncident avec celle de la RTX 3060 Ti disponible en précommande en Chine qui se négocie 447 dollars.

Diablo III, Battlefield Bad Company 2 ou COD Modern Warfare en 8K grâce à une RTX 3090

Environ 450 euros en France ?

En euros, les fourchettes de prix correspondent à 371 et 381 euros. Il faut toutefois considérer le taux de TVA plus élevé et du matériel souvent vendu plus cher : les RTX 3070, 3080 et 3090 coûtent respectivement 500, 700 et 1 500 dollars, mais 519, 719 et 1549 euros. On peut donc miser sur un prix avoisinant les 450 euros pour la RTX 3060 Ti.

Quoi qu’il en soit, l’existence de cette référence ne fait plus guère de doute ; en revanche, sa date de lancement est plus incertaine : un temps pressentie pour octobre, elle n’arriverait finalement qu’en décembre.

En ce qui concerne ses spécifications, cette RTX 3060 Ti proposerait 4 864 cœurs CUDA, 38 cœurs RT et 152 cœurs Tensor. Ses caractéristiques mémoire seraient identiques à la RTX 3070 : 8 Go de GDDR6 à une vitesse de 14 Gbit/s sur un bus de 256 bits, soit une bande passante totale de 448 Go/s.

D’autre part, le site VideoCardz livre plusieurs images de la RTX 3060 Ti Gigabyte Eagle OC.

Source : Tom’s Hardware US