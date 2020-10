Les spécifications de la RTX 3060 Ti en fuite

GPU-Z rapporte 8 Go de mémoire GDDR6, 4 864 cœurs CUDA, 152 cœurs Tensor et 38 cœurs RT.

Pas plus tard qu’hier, on découvrait qu’en Chine, la RTX 3060 Ti était disponible en précommande. Malheureusement, la plupart des spécifications de ce SKU restaient inconnues. Une carence désormais corrigée grâce à des valeurs en provenance de GPU-Z.

C’est Matthew Smith, qui officie chez TechPowerUp, qui a découvert la soumission sur GPU-Z en date du 25 octobre. Comme suggéré dans la précédente actu, la GeForce RTX 3060 Ti s’armerait d’un GPU GA104-200. Elle hériterait de 4 864 cœurs CUDA, 152 cœurs Tensor et 38 cœurs RT. Pour la mémoire, il serait bien question de 8 Go de GDDR6 sur un bus de 256 bits et une vitesse de 14 Gbit/s ; la bande passante atteindrait ainsi 448 Go/s. Enfin, la fréquence de base serait de 1 410 MHz et la fréquence Boost de 1 665 MHz. Des valeurs susceptibles d’être plus élevées pour les modèles custom.

Tableau récapitulatif

Le site Tom’s Hardware US propose le tableau ci-dessous pour une meilleure visibilité.