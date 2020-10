Un GPU AMD Big Navi domine la RTX 3080 sur FireStrike Ultra

Plus que cinq jours avant la présentation officielle des cartes graphiques RX 6000 d’AMD ; logiquement, des exemplaires circulent dans la nature. L’un deux a fait un crochet par FireStrike Ultra et s’est offert le scalp da la RTX 3080.

Selon le résultat communiqué par le compte Twitter de CapFrameX, la carte en question marque 11 500 points. À titre de comparaison, la RTX 3070 obtient un peu plus de 8 900 points et la RTX 3080, 10 600 points. La référence d’AMD devance ainsi cette dernière d’environ 8,5 %.

Attendre, un choix parfois judicieux…

Ce qui interroge, c’est l’identité exacte de la carte baladeuse. Il est question d’un GPU Big Navi, autrement dit Navi 21. Celui-ci se décline en plusieurs variantes : XTX, XT et XL (potentiellement XE plus tard) ; la première arme la RX 6900 XT, les deux seconds les RX 6800. Et là où les choses deviennent très intéressantes, c’est que beaucoup de commentateurs estiment qu’il s’agit ici d’un GPU Navi 21 XT, c’est-à-dire d’une RX 6800 et non d’une RX 6900.

Tout ceci reste au stade de suppositions ; néanmoins, ces supputations pourraient expliquer pourquoi NVIDIA a décidé de revoir ses plans en annulant tout récemment les RTX 3080 et RTX 3070 dopées en mémoire VRAM, potentiellement au profit d’autres modèles.

Ainsi, si vous envisagiez de changer votre carte graphique pour une nouvelle référence NVIDIA ou AMD, nous ne pouvons que vous conseiller de patienter encore quelques jours, jusqu’à la publication des tests des RX 6000 ; cela, afin de choisir en connaissance de cause. De toute façon, obtenir une RTX 3000 est très difficile pour le moment.

En bonus, terminons par un potentiel premier cliché de ce fameux GPU Big Navi, partagé par WCCFTech.

Firestrike Ultra



Big Navi: 11500

RTX 3080: 10600 — CapFrameX (@CapFrameX) October 22, 2020

Source : TechPowerUp