NVIDIA : les RTX 3080 avec 20 Go de VRAM et RTX 3070 avec 16 Go annulées

Depuis plusieurs jours, des fuites évoquaient le lancement de RTX 3080 avec 20 Go de VRAM et RTX 3070 avec 16 Go en décembre prochain ; la première figurait même explicitement sur une diapositive de l’entreprise Galax. Finalement, NVIDIA aurait décidé d’annuler ces variantes. La société aurait tout récemment annoncé la nouvelle à ses partenaires AIB ; et il serait bien question d’un abandon et non d’un simple report.

Cette information a été reprise par de nombreux sites, dont VideoCardz. Elle serait étayée par plusieurs sources internes. Outre les deux références susmentionnées, la RTX 3070 Ti serait également concernée.

NVIDIA fait le point sur les prochains jeux compatibles RTX de 2020

Des RTX Super plus appropriées face à Big Navi ?…

Selon une des sources, NVIDIA aurait pris cette décision en partie à cause des mauvais rendements pour la mémoire GDDR6X ; cela n’explique toutefois pas l’annulation de la RTX 3070, puisque celle-ci se base sur de la mémoire GDDR6. De manière générale, la production des RTX 3000 est largement déficitaire ; la situation ne devrait pas s’améliorer avant l’année prochaine de l’aveu même de NVIDIA. La firme avait d’ailleurs décidé de décaler la sortie de sa RTX 3070 de deux semaines afin de s’accorder une petite marge pour augmenter les stocks. À partir de là, il était difficile d’envisager sérieusement l’arrivée de nouvelles références aussi rapidement.

Par ailleurs, étant donné que cette décision tombe quelques heures après la divulgation des spécifications des RX 6000 d’AMD, certains estiment qu’il pourrait y avoir un lien de causalité : ces RTX 3080 et RTX 3070 dopées en VRAM représentaient une contre-offensive aux solutions concurrentes. Cependant, on peut aussi estimer que NVIDIA avait déjà une idée, au minimum parcellaire, des spécifications des RX 6000, bien avant la fuite d’hier.

Maintenant, il n’est effectivement pas exclu que de « simples » variantes de RTX 3000 avec plus de VRAM ne suffisent pas face aux RX 6000 d’AMD ; en d’autres termes, que NVIDIA doive carrément dégainer des RTX Super face à Big Navi… Réponse le 28 octobre ?