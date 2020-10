Les spécifications des RX 60xx en fuite

Dans une semaine et un jour, AMD présentera ses cartes graphiques RX 60xx, gravées en 7 nm et sous architecture graphique RDNA 2, notamment synonyme de ray tracing matériel. Comme toujours, des indiscrétions ont fuité sur internet, et celles-ci se sont intensifiées au cours des derniers jours : il a notamment été question du TBP des cartes avec un GPU Navi 21 XT, estimé à 355 W. Au tour de VideoCardz, qui prétend connaître les spécifications de plusieurs références depuis lundi, de faire quelques confidences sur les Radeon RX 6900 XT, RX 6800 XT, RX 6800, RX 6700XT et RX 6700.

Deux GPU alimentent ces cinq modèles : le Navi 21 pour les trois premières, décliné dans ses versions XTX, XT et XL, et le GPU Navi 22 pour les deux dernières. Selon VideoCardz, les Radeon RX 6900 et RX 6800 embarquent toutes 16 Go de mémoire GDDR6 à une vitesse de 16 Gbit/s. Elles utilisent un bus mémoire de 256 bits, théoriquement couplé à un énigmatique Infinity Cache mentionné dans une précédente actu. En ce qui concerne les fréquences, la RX 6900 XT atteindrait 2 330 MHz. Il s’agit peut-être de la référence présentée par AMD le 8 octobre dernier ; si tel est le cas, elle se situerait au niveau d’une RTX 3080 de NVIDIA.

Les Radeon RX 6000 d’AMD prennent en charge le codec AV1

Les RX 6700 gardées pour plus tard ?

Le tableau ci-dessous rassemble les spécifications dévoilées par le site. AMD présenterait la RX 6900 XT et les RX 6800 le 28 octobre prochain. En revanche, les RX 6700 pourraient être dévoilées à une date ultérieure.