Un mod No VR très prometteur pour Half-Life : Alyx

Paru le 23 mars 2020, Half-Life : Alyx n’est en principe jouable qu’en mode réalité virtuelle ; il nécessite en conséquence un casque de réalité virtuelle. Il existe bien des mods permettant de vivre l’expérience à la manière d’un FPS classique, mais aucun n’est exempt de défauts. En voici un, illustré dans la vidéo ci-dessous, qui semble prometteur.

Sobrement baptisé Half-Life : Alyx No VR Mod, ce mod est réalisé par une équipe de quelques personnes identifiées sous les pseudonymes SoMNst, Optimus97, Quackson et Nicklaus. La description précise que « de nouvelles animations d’armes et des améliorations sont à venir. Tout est encore en développement et n’est pas définitif ». En conséquence, ce mod n’est pas encore proposé en téléchargement. Aucune date de sortie n’est d’ailleurs renseignée.

Half-Life Alyx bouclé en une grosse trentaine de minutes

Un sacrilège ?

Si cette réalisation permettra aux fans de la franchise de Valve de s’essayer au dernier opus sans casque de réalité virtuelle, d’aucuns estimeront que cette façon d’y jouer est à même de dénaturer la proposition du studio. En outre, beaucoup de tests ont mis en avant qu’il s’agissait d’une « véritable référence pour la réalité virtuelle ». Faisant fi de toutes ces considérations, nous vous informerons lorsque le mod sera finalisé et disponible.

