Un premier PC fixe équipé d’une carte graphique Arc A380 proposé en Chine

Un PC desktop armé d’une carte graphique dédiée Intel Arc A380 a été listé en Chine. Cet ordinateur, disponible en précommande, embarque également un processeur Intel Core Alder Lake. Les clients peuvent choisir parmi plusieurs configurations allant du Core i3-12100F au Core i7-12700KF avec des cartes mères en chipsets A610 à Z690. Pas de choix concernant le GPU en revanche, ils doivent se contenter de l’Arc A380.

Crédit : JD

Cette carte graphique n’est pas la plus faible de la gamme Arc Alchemist desktop. Cette place revient à l’Arc A310. Ces deux références sont bâties autour d’un GPU ACM-G11. L’Arc A380 exploite 8 cœurs Xe soit 1024 cœurs FP32 tandis que l’Arc A310 se contente de 4 cœurs Xe synonymes de 512 cœurs FP32. En matière de VRAM, la première carte graphique profite de 6 Go de GDDR6 sur un bus de 96 bits, la seconde de 4 Go sur un bus de 64 bits. L’Arc A380 consomme 75 W.

Carte graphique GPU Cœurs Xe Cœurs FP32 VRAM Bus mémoire Arc A770 16 Go ACM-G10 32 4096 16 Go GDDR6 256-bit Arc A770 8 Go ACM-G10 32 4096 8 Go GDDR6 256-bit Arc A750 ACM-G10 24 3072 12 Go GDDR6 192-bit Arc A580 ACM-G10 16 2048 8 Go GDDR6 128-bit Arc A380 ACM-G11 8 1024 6 Go GDDR6 96-bit Arc A310 ACM-G11 4 512 4 Go GDDR6 64-bit

Une carte graphique Intel A770 desktop prend la pose

Un PC MSI qui n’en est sans doute pas un

Précisons que s’il est sous drapeau MSI, ce PC n’est certainement pas un ordinateur officiel de la marque, type Trident ou Aegis. En Asie, il est courant de proposer des PC pré-construits à partir de composants d’autres marques. Concrètement, cet ordinateur est commercialisé par la société Xinshisu ; ce sont principalement des produits MSI installés dans un boîtier MSI MAG Shield M301.

Quoi qu’il en soit, l’apparition en Chine d’un tel PC confirme les dires de Lisa Pierce. Début mai, à propos du calendrier de lancement des cartes graphiques Arc Alchmist desktop, la vice-présidente et directrice générale du groupe Visual Compute d’Intel précisait :

« Nous lancerons nos produits d’entrée de gamme de la série Intel Arc A pour ordinateurs de bureau (A3) d’abord en Chine par l’intermédiaire des constructeurs de systèmes et des équipementiers au deuxième trimestre. La vente au détail de composants suivra rapidement en Chine également. La proximité des fabricants de composants et la forte demande de produits dédiés d’entrée de gamme en font un point de départ naturel. Notre prochaine étape consistera à étendre ces produits à l’échelle mondiale. »

Source : JD via Tom’s Hardware US